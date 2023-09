Soldi a palate e amore da film per 3 segni zodiacali dal 18 al 24 settembre: parola all’oroscopo cinese

Soldi a palate e amore da film per 3 segni zodiacali dal 18 al 24 settembre - Foto da pexels.com

Hai mai provato a consultare l’oroscopo cinese? Ecco cosa dice per la settimana che va dal 18 al 24 in merito ad alcuni segni zodiacali, che potrebbero guadagnare molto denaro e vivere la storia d’amore dei loro sogni.

La vita è spesso imprevedibile e proprio per questo in molti cercano di darle un senso. C’è chi prova a farlo spiegando gli eventi tramite l’influsso delle stelle.

L’oroscopo è presente in diverse tradizioni culturali. Uno dei più famosi è quello cinese. A differenza del nostro, per calcolare il proprio segno zodiacale di nascita bisogna tenere conto dell’anno di nascita e non del mese. Ad esempio, i nati nell’anno lunare 2001 appartengono al segno del Serpente.

Per la prossima settimana l’oroscopo cinese predice grande fortuna ad alcune persone. Nello specifico, ci saranno soldi a palate e amore da film per 3 segni zodiacali dal 18 al 24 settembre. Scopriamo quali sono.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022)

Già la scorsa settimana questo segno risultava essere tra i più fortunati dal punto di vista economico. Ebbene, dal 18 al 24 settembre avrà anche la possibilità di chiudere un succoso affare su cui stava lavorando da tempo.

Farà faville anche in amore e specialmente il giorno 22 settembre. Occhi aperti, perché potrebbe incontrare l’amore della tua vita.

Capra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Finalmente la vita amorosa procede per il verso giusto. La Capra potrà vivere la storia che desiderava ormai da tempo. Le stelle sono dalla sua parte. Dovrà fare attenzione a non rovinare tutto ponendosi troppi problemi.

Alcuni non riusciranno a trovare un partner, tuttavia andranno incontro ad importanti miglioramenti estetici e caratteriali che li porteranno presto a risultare più attraenti agli occhi di tutti.

Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero presto trovare un mentore che li guiderà e che gli permetterà di innalzare il proprio tenore di vita. Un consiglio per la Capra? Se ti daranno un consiglio per la tua carriera durante questa settimana, valuta di seguirlo!

Soldi a palate e amore da film per 3 segni zodiacali dal 18 al 24 settembre: il Cavallo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2012)

Ultimo ma non per importanza, il Cavallo. Anche questo avrà le stelle dalla propria parte per quanto riguarda la vita amorosa ma, soprattutto, quella lavorativa ed economica.

Per lui si apriranno molteplici strade. Le stelle lo spingeranno a seguire la via giusta che, a breve, potrebbe dargli grandissime soddisfazioni. I mesi di settembre e ottobre saranno cruciali per il suo futuro, che si prospetta brillante.

