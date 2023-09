Quanti soldi veniva pagata Samira, modella di San Daniele del Friuli e favorita al Grande Fratello 2023, per partecipare a l’Eredità di Flavio Insinna?

La professoressa dell’Eredità, approdata poi a Tale e quale show con Carlo Conti, ha varcato la porta rossa di Cinecittà ed è entrata nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini. Il pubblico ha già preso in simpatia questa bellissima friulana, fan di Rihanna.

Samira Lui, già finalista al titolo di Miss Italia nel 2017, è estremamente apprezzata dal pubblico per la sua freschezza e spontaneità. Salita agli onori della ribalta con Tale e quale show di Carlo Conti, che lei chiama “il fratellone”, la ragazza ne ha fatta di strada. Figlia di una friulana e di un senegalese, certamente ha colpito sin dagli esordi per la sua particolarissima bellezza.

Ma ha poi saputo farsi valere grazie al suo essere spigliata ed abile a occupare la scena. Molti si chiedono quanti soldi veniva pagata Samira per partecipare all’Eredità, sotto la conduzione di Flavio Insinna, come una delle avvenenti professoresse. E quale piega potrebbe prendere la sua carriera, una volta sfruttata pienamente la sua esperienza al GF di Alfonso Signorini. Il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia è stato contrassegnato da incredulità ed entusiasmo. Sui social, il pubblico pare abbia reagito con benevolenza e simpatia, augurando alla ragazza di restare nel gioco il più a lungo possibile.

Quanti soldi veniva pagata Samira, modella di San Daniele del Friuli

Da San Daniele con furore, questa giovane friulana, classe 1998, ha certamente fatto le scelte giuste in termini di carriera. Per lei, indubbiamente, il GF sarà un ottimo trampolino di lancio. Inoltre, sappiamo che la soubrette ha un carattere forte. Cresciuta da sola assieme alla mamma e ai nonni, sente molto forti i valori dell’indipendenza femminile e non esiterebbe a difendersi con durezza, se necessario. L’incontro con la televisione è stato certamente fortuito, poiché le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e guadagnare delle somme di denaro più che soddisfacenti.

Quanto si vince al Grande Fratello

Come professoressa dell’Eredità di Flavio Insinna, sappiamo che Samira percepiva quello che è noto come il compenso medio, ovvero 20.000 euro mensili. Mentre, per quanto riguarda Tale e quale show di Carlo Conti, si parla di un cachet settimanale che si aggira sulle 5000 euro. Chi vince la competizione, invece, si aggiudica 30.000 che però è tenuto a dare in beneficenza. Per Samira Lui, tutte queste partecipazioni, oltre che una discreta fonte di guadagno, sono state indubbiamente fondamentali per accedere a un pubblico più ampio. Senza contare i numerosisimi followers che la seguono sui suoi account social. Se vincesse il Grande fratello, cosa che molti le augurano, avrebbe diritto a un montepremi di 50.000 euro e moltissima notorietà.

Lettura consigliata