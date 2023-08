Cerchi pantaloni comodi ed economici diversi dai jeans? Ecco il modello più venduto che sta bene con tutto

Tra i must have della moda autunnale c’è un paio di pantaloni che sta facendo impazzire il web e si trova anche a 20 euro.

Non ci sono molti dubbi sul fatto che gli iconici pantaloni di jeans siano tra i capi più favolosi che tutte noi abbiamo nell’armadio.

Del resto, ne esistono talmente tanti modelli che basta individuare quello che meglio valorizza la propria forma fisica per apparire subito più attraenti.

Ad esempio, chi ha una silhouette con gambe più sottili rispetto alla zona busto e spalle, può tranquillamente indossare modelli skinny o a sigaretta.

Se invece al contrario hai le gambe grosse, meglio puntare su jeans a vita alta per sembrare visivamente più slanciate.

Ottimi i modelli a palazzo come anche i bootcut che sono più larghi dal ginocchio in giù oppure i flare.

Lo stesso discorso vale anche per chi ha il fisico a clessidra o il baricentro basso.

Ma i jeans non piacciono solo per questo motivo.

Effettivamente, non si può dire che non siano pantaloni economici: generalmente costano attorno ai 20 euro, ma possono arrivare a molto meno con i saldi.

E poi, come farne a meno? Sono un pezzo chiave del guardaroba perché si abbinano praticamente a qualsiasi cosa: camicie, magliette, tacchi o sneakers.

Per renderli ancora più eleganti, volendo, non devi fare altro che giocare con gli accessori e il look prende tutta un’altra piega.

In ogni caso, se cerchi pantaloni comodi ed economici diversi dai jeans dovresti dare un’occhiata a questo modello che sta andando letteralmente a ruba.

La moda autunno alla portata di tutte

I pantaloni più venduti sul web sono quelli argento, che avevano già conquistato i cuori nell’autunno 2021 e ora tornano alla ribalta.

Se già li hai nell’armadio, quindi, non esitare a rispolverarli altrimenti ti consigliamo di acquistarli senza troppi ripensamenti.

Basta andare sui siti come Zalando, Bershka o H&M per accorgersi che questi pantaloni costano più o meno quanto un paio di jeans.

Su Mango li trovi anche a 49, 99 euro, ma se vai su Bershka o Zalando il modello silver costa solo 29,99 euro.

Addirittura, su Yoox trovi quelli firmati Vicolo a soli 20 euro.

Inoltre, proprio come accade con il denim, anche l’argento è un colore che puoi indossare in tantissime combinazioni diverse: scopriamo quali.

Cerchi pantaloni comodi ed economici diversi dai jeans? Ecco tutti i modi per abbinare i pantaloni argento

Innanzitutto, questo modello è perfetto per spezzare un sopra fatto di maglietta e blazer total black o total white.

Ma visto che li indosserai in autunno, non preoccuparti: sono perfetti anche accostati a maglioni intrecciati, cappotto lungo o felpe multicolor.

E se sei un tipo sportivo, puoi tranquillamente combinarli con una giacca sportiva e un paio di sneakers, per un look informale ma curato.

In effetti, non c’è problema se vuoi sembrare più slanciata senza indossare i tacchi.

Questi pantaloni si trovano anche in modelli non aderenti e hanno un vivido colore argento che aiuta a mascherare eventuali imperfezioni.