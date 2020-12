,Un altro anno se ne va. Un anno che possiamo definire strano e unico per tante cose. È stato un 2020 all’insegna del fai da te, della cucina, della comodità e della famiglia. Per le Borse è stato un anno altalenante, per gli e-commerce un anno strepitoso e per la moda un anno che viaggiava a due velocità. Ma proprio uno di questi due binari correva più veloce rispetto all’altro. Infatti nel 2020 si è potuti assistere a moltissimi cambi di direzione creativa all’interno delle varie maison.

Moda 2020,ecco tutti i cambi di direzione creativa

Tutto è partito a febbraio, quando Miuccia Prada ha nominato co-direttore creativo il designer belga Raf Simons. Ad aprile in pieno lockdown, la maison Givenchy, del gruppo LVMH, ha annunciato l’uscita della designer Clare Waight Keller, che era al timone del brand da soli tre anni. E la maison ha deciso di nominare Matthew M. Williams, il fondatore del luxury streetwear brand 1017 ALYX 9SM.

Ma siamo solo a metà anno

Ma non finisce qui e se si pensa che la prima metà dell’anno è stata frenetica, il cambio di poltrone non finisce assolutamente qui. Infatti Kim Jones, anima creativa di Dior uomo, è stato nominato direttore creativo di Fendi ready to wear, fur e couture. Poco dopo arriva l’annuncio di un altro colosso che ha deciso di cambiare il direttore creativo. Infatti Renzo Rosso, patron di OTB, ha nominato Glenn Martens, creativo di Y/Project, a capo di Diesel.

Un altro brand storico italiano, che è stato al centro di molte discussioni con i vari sindacati, ha annunciato un nuovo direttore creativo. Infatti Roberto Cavalli ha dato il benvenuto a Fausto Puglisi. Ma le sorprese sono arrivate fino alla fine dell’anno. Infatti ad inizio dicembre il marchio Chloé ha annunciato l’uscita di Natacha-Ramsay Levi per dare il benvenuto alla designer uruguayana Gabriela Hearst.

Moda 2020, ecco tutti i cambi di direzione creativa. Chissà la moda 2021 come sarà.

Approfondimento

