In questo momento dell’anno è normale avvertire il desiderio di sfruttare al massimo l’esterno dell’abitazione. Può trattarsi di momenti di aggregazione con amici, di pranzi o cene familiari, di picnic o di barbecue. Quello che conta è vivere ogni spazio con la massima intensità possibile, abbracciando le belle giornate che arrivano a scaldare le temperature.

Piccoli portici o balconi sono altre zone da vivere intensamente, così come i terrazzi. Per arredare un terrazzo grande o piccolo spendendo poco esistono molti oggetti economici e facilmente decorativi. Così come bastano un po’ di fantasia e un minimo investimento economico per vantare giardini impeccabili e invidiabili.

In tutti questi casi mobili come tavoli, sedie, divanetti o salottini sono indispensabili. Ma come effettuare una loro corretta manutenzione?

Un materiale particolarmente resistente a usura e intemperie

Il teak è un legno pregiato che richiede la giusta cura per farlo durare più a lungo nel tempo. Per avere mobili e arredo giardino in teak senza macchie difficili e ostinate è sempre preferibile utilizzare detergenti specifici. Tuttavia, sembrerebbero esistere alcune soluzioni casalinghe altrettanto efficaci.

Contro macchie d’origine oleosa, ad esempio, potrebbe aiutare l’impiego di polveri assorbenti come il talco, da lasciar agire sulla macchia fino ad assorbimento.

La stessa efficacia sembrerebbero avere anche i comuni smacchiatori per tessuti. Questa soluzione sembrerebbe efficace per rimuovere le macchie di unto anche da alcune tipologie di marmo e pietre.

Per il legno di teak più delicato meglio limitarsi all’impiego di un detergente non aggressivo e all’utilizzo di un panno in microfibra con cui distribuirlo.

Finalmente mobili e arredo giardino in teak senza macchie scure con 4 consigli geniali per mantenerli sempre nuovi di zecca

Nella pulizia di mobili in Teak sempre meglio partire dal basso verso l’alto. Pare che questo sia indispensabile per non lasciare segni vari o macchie indesiderate.

Effettuare una pulizia ordinaria almeno ogni 2 o 3 settimane è fondamentale per mantenere il colore sempre brillante;

Se decidiamo di trattare le superfici delle sedute in teak con dell’olio protettivo, meglio rimuovere cuscini e altri tessuti. L’olio impiegherà del tempo per un assorbimento completo e il rischio di macchiare questi tessuti è sempre dietro l’angolo;

Infine, ricordiamo che l’impiego di un’idropulitrice potrebbe danneggiare i mobili in teak più delicati e l’acqua entrare nelle fessure del legno.

