D’estate, ma anche in primavere calde come questa, ci laviamo di più, con relativo shampoo per i capelli. Questo significa che, non solo ci prendiamo maggiormente cura della nostra chioma, ma riempiamo gli scarichi della doccia con i capelli che cadono. Attenzione che ogni volta che li laviamo, secondo gli esperti, rischiamo di perdere dai 30 ai 200 capelli. Che finiscono, uno dopo l’altro, nello scarico della doccia. Il che significa, non solo una potenziale ostruzione della tubatura, ma anche il ristagno dei cattivi odori. Cosa, che, soprattutto d’estate, col caldo e l’aria afosa, sentiamo ancora di più. A questo punto, visti i numeri, diventa importante anche prendersi cura della nostra chioma. Tornando, invece allo scarico, la soluzione più veloce sarebbe quella di buttarci dentro un bello sgorgante chimico che dissolve tutto. Ma ci sono anche dei rimedi naturali che potremmo usare. Come quello che vedremo oggi.

Manca solo il limone e poi ci sono tutti

Pulire gli scarichi di casa e liberarli dai depositi potrebbe quindi rivelarsi più semplice ed ecologico di quanto potremmo immaginare. Con una battuta, potremmo dire che manca solo il limone, che comunque potremmo aggiungere per profumare, alla nostra soluzione sgorgante casalinga. Prendiamo infatti:

un paio di litri abbondanti di acqua bollente;

120 ml di aceto di vino bianco;

120 grammi di bicarbonato;

circa 120 grammi di sale da cucina.

Se riuscissimo a riciclare l’acqua bollente di cottura della pasta, ancora meglio, ricordandoci l’importanza di questo “avanzo”, utilissimo per tante soluzioni casalinghe.

Pulire gli scarichi di casa e liberarli dai depositi profumando il bagno non è mai stato così semplice ed economico

Per dare il via alla nostra soluzione, prendiamo la pentola con l’acqua bollente e iniziamo a inserire un quarto di ogni ingrediente, acqua compresa, mescolandoli per bene, quindi:

versiamo nello scarico la parte rimanente di aceto da sola;

quindi, a seguire, la nostra miscela;

iniziamo quindi a versare dell’acqua bollente da sola, alternandola agli ingredienti rimasti che non abbiamo inserito nella miscela;

lasciamo agire per una ventina di minuti;

quindi lasciamo per ultimo, un altro litro abbondante di acqua bollente, con l’aggiunta eventuale di limone per profumare.

Non facciamoci spaventare dalla procedura, che sembrerebbe più complessa di quanto non sia in realtà, ma è una semplice successione per ottenere un risultato efficace.

