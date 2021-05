Il tempo è il peggior nemico delle sedute da esterno. Con il trascorrere del tempo le sedie in plastica assumono un aspetto di vissuto e alterano il loro colore. A peggiorare le cose intervengono anche umidità e cattivo tempo, che non lasciano scampo all’arredo da esterno. Ma le sedie di plastica in giardino non sembreranno più vecchie o ingiallite con questi incredibili rimedi per ravvivarle completamente. La Redazione mostrerà come pulirle e smacchiarle alla perfezione e alcuni rimedi da usare nei casi più estremi.

I migliori rimedi

La Redazione ha selezionato i migliori rimedi per ripristinare le sedie in plastica del giardino. Il primo rimedio consiste nello strofinare una soluzione a base di aceto con un panno leggermente inumidito. Basterà mescolare circa 100 millilitri di aceto in un litro d’acqua calda. Poi bisognerà sciacquare e asciugare in modo accurato. Questa è solo la prima soluzione, perché le sedie di plastica in giardino non sembreranno più vecchie o ingiallite con questi incredibili rimedi per ravvivarle.

Altre valide soluzioni

Il secondo rimedio è una soluzione a base di acqua, sapone per piatti e succo di limone, da strofinare direttamente sulla sedia e risciacquare.

Poi il sapone di Marsiglia, che è anche un ottimo rimedio nella dura lotta ai parassiti delle piante, come la Redazione spiega qui. Per la pulizia delle sedie consigliamo di diluirne 2 cucchiai in un litro d’acqua e applicarlo sulla macchia.

Poi ovviamente utili anche la candeggina per sedie bianche, il bicarbonato oppure l’acqua ossigenata. Con uno di questi rimedi le sedie in plastica da esterno torneranno come nuove. Ma se ciò non bastasse, ecco alcune idee per porre definitivamente rimedio alla situazione.

Basta un pennarello

Quando non è possibile nessun altro rimedio bisogna comunque cercare una soluzione. In questo aiuterà la fantasia! Sulle sedie bianche è possibile ad esempio scrivere bellissimi aforismi con un pennarello nero. Oppure suggeriamo di decorare le sedie con disegni Pop davvero molto caratteristici.

Consigliamo di prendere ispirazione da uno dei capisaldi della Pop Art nel mondo e disegnare qualcosa di questo tipo. Altre volte invece basterà coprire il tutto con comodi cuscini copri-sedia o con facili stencil per disegnare figure. E come ultima soluzione basta coprire tutto e passare alla vernice spray. Le sedie acquisteranno immediatamente un aspetto nuovo.