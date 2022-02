Oggi il mercato della telefonia sembra un enorme puzzle. Centinaia di pezzi, colorati e affascinanti, che catturano le attenzioni dei clienti. Acquistare un cellulare non è più proibitivo come una volta. Anche grazie ai prezzi competitivi dei contratti e alla concorrenza agguerritissima. Ma, un tempo, tra telefono e ricariche, andavano via dei capitali. E proprio della storia della telefonia fa parte il marchio Motorola. Chissà quanti di noi ne avranno posseduto uno. Quando uscirono i primi modelli negli anni ’90, sembravano dei telecomandi per tv. Pesavano come dei mattoni. Nel frattempo, il mercato è stato invaso dall’onda orientale e Motorola ha accusato il colpo. Ma è pronta a tornare col nuovo modello che andremo a vedere coi nostri Esperti. Mitico e amatissimo ecco tornare sul mercato un telefono che ha fatto la storia.

Quasi 100 anni di storia

Se pensiamo che la Motorola ha quasi 1 secolo, viene da sorridere di fronte ai competitor asiatici poco più che bambini. Fondata nel 1928, questa azienda ha davvero dato tanto al Mondo della telefonia. Se pensiamo che la prima telefonata da un mobile senza fili partì proprio da un Motorola nel lontano 1973. Quindi, probabilmente gli attuali smartphone non sarebbero evoluti senza il contributo della casa americana. Oggi Motorola presenta il modello “G Stylus 2022”, che offre subito una novità, che è poi un amarcord. Il pennino smart che tanto piaceva nei marchi di concorrenza anni fa.

Il display è vicino agli 8 pollici, in versione LCD con alta risoluzione in FHD. La macchina fotografica si prospetta davvero interessante, con una lente da 60MP e un sensore di profondità da 2 MP. Un’ottima notizia per gli appassionati di foto.

Mitico e amatissimo ecco tornare sui mercati un cellulare che ha segnato un’epoca e si presenta con la nuova veste tecnologica

Con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna questo modello offre anche una batteria molto longeva. Secondo i tecnici Motorola, dovrebbe garantire comodamente una durata di 24 ore, senza ricaricare continuamente. Sistema Android 11 per questo modello che è appena stato lanciato a 299 dollari in Usa e a breve arriverà anche in Europa. Ecco quindi tornare sui mercati un cellulare al momento disponibile in 2 colori:

Metallic Rose;

Twilight Blue.

Arrivo previsto in Europa dal 17 febbraio in poi.

Approfondimento

