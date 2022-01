Chissà perché quando siamo in emergenza il cellulare è sempre scarico. E adesso non abbiamo più la scusa della batteria che non dura tanto. Non ci sono più i telecomandi di una volta al posto di cellulari e batterie. Gli smartphone più moderni sono in grado oggi di garantirci delle durate che sfiorano l’intera giornata lavorativa. Pur lavorandoci, telefonando e consumando dati e batteria su internet. Il Mondo dell’elettronica ci è venuto incontro anche con i caricabatteria ausiliari. Senza contare quelli tradizionali da auto, quindi se siamo fuori casa il problema è sempre più ridotto. E non consideriamo anche i luoghi pubblici o i centri commerciali che offrono colonnine di ricarica gratuite. Ma se siamo di fretta, ecco come ricaricare più velocemente il cellulare se abbiamo poco tempo e fretta di telefonare. Con consiglio di un tecnico del settore.

Un poker di applicazioni di super consumo

Proprio recentemente una rivista americana avrebbe condotto un sondaggio sulle App più usate e frequentate dai giovani. Il risultato è doppiamente simbolico:

Facebook;

Instagram;

Twitter;

WhatsApp.

Sarebbero le più cliccate in assoluto. E, fatalità, secondo gli esperti sarebbero anche quelle che consumano più energia. Spiegazione semplicissima: per scaricare, vedere e pubblicare video, la batteria si scarica rapidamente. Niente di nuovo e tutto di scontato.

Ecco come ricaricare più velocemente il cellulare se abbiamo poco tempo e fretta di telefonare

Magari non ci abbiamo mai pensato, perché la usiamo poco, ma la funzionalità “aereo” ricarica più velocemente la batteria. Non usiamo nemmeno il condizionale col verbo “ricaricherebbe”, perché questo sistema è un vero e proprio dato di fatto. Basato su almeno 3 supporti tecnici:

il telefono non si appoggia alla famosa Wi-Fi, comodissima, ma funzione “succhia” energia;

non si appoggia nemmeno alle celle e alle antenne di diffusione delle onde e delle reti;

quindi, non ricevendo nemmeno notifiche e info, non si collega ai social. Altra funzione che fa da vampiro al nostro smartphone.

Un aiuto dal sistema per vedere cosa consuma più energia

Il sistema operativo Android presente in moltissimi cellulari è però anche in grado di indicarci la via del consumo. Andando su:

impostazioni;

batteria;

troveremo la lista delle App presenti sul telefono che consumano più energia della batteria.

Senza considerare l’invito della memoria a vedere quali App usiamo di più e di meno, rinunciando a quelle poco utilizzate e, magari, molto dispendiose.

Approfondimento

