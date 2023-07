Eccezionale guadagno di oltre il 50% con gli ETF sull’acqua, la nuova materia prima in Borsa

L’acqua è una risorsa preziosa e sempre più richiesta. I risparmiatori che negli ultimi anni hanno comprato gli ETF sull’acqua in Borsa oggi sono molto più ricchi.

L’acqua è una risorsa naturale di valore inestimabile per la sopravvivenza della specie umana e la crescita demografica comporta una domanda in forte ascesa. Tuttavia, l’offerta di acqua potabile è limitata e soggetta a inquinamento e cambiamenti climatici. Per questo motivo, l’acqua è diventata una materia prima negoziata nella Borsa di New York dal dicembre 2020, come l’oro e il petrolio.

Come investire negli ETF sull’acqua

Per un risparmiatore italiano è possibile investire in questa risorsa attraverso alcuni ETF quotati a Piazza Affari. Gli Exchange traded fund (ETF) sono fondi che replicano la performance di un indice di riferimento. In questo caso l’indice è composto da aziende che operano nel settore dell’acqua, come fornitori di infrastrutture, tecnologie, servizi e gestione delle risorse idriche.

Gli ETF in generale, compresi quelli sull’acqua, offrono diversi vantaggi come i costi di gestione contenuti rispetto ai fondi tradizionali. Quindi offrono la possibilità di diversificare il portafoglio a basso costo e hanno molta facilità di negoziazione sul mercato azionario. Infatti si comprano e si vendono come delle azioni.

Eccezionale guadagno di oltre il 50% con gli ETF sull’acqua quotati sulla Borsa italiana

Chi ha investito negli ETF sull’acqua ha guadagnato anche il 50% in 3 anni, grazie alla buona performance delle aziende del settore. Queste stanno beneficiando di una crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza idrica.

Alcuni di questi ETF sono quotati anche sulla Borsa italiana e quindi sono disponibili per gli investitori italiani. L’Ishare Global Water (Isin: IE00B1TXK627) replica l’indice S&P Global Water, composto da 50 aziende globali che generano almeno il 50% delle loro entrate dal settore dell’acqua. Ha un costo annuo (TER) dello 0,65% e una capitalizzazione di circa 2,7 miliardi di euro. Al momento della stesura di questo articolo, negli ultimi 6 mesi aveva guadagnato circa il 6% e negli ultimi 3 anni il 46,5%.

Altri 2 ETF quotati a Piazza Affari

Il Lixor Msci Water (Isin: FR0010527275): replica l’indice MSCI World Water, che ha sua volta replica l’andamento del settore idrico globale. Ha un costo annuo (TER) dello 0,6% e una capitalizzazione di circa 1,4 miliardi di euro. Negli ultimi 6 mesi ha guadagnato il 10,7% e negli ultimi 3 anni circa il 47%.

L’ETF L&G Clean Water (Isin: IE00BK5BC891) replica l’indice Solactive Clean Water. Questo è composto da 50 aziende globali che operano nel settore dell’acqua pulita, come trattamento, purificazione, desalinizzazione e monitoraggio della qualità dell’acqua. Ha un costo annuo (TER) dello 0,49% annuo e una capitalizzazione di circa 400 milioni di euro. Negli ultimi 6 mesi ha guadagnato circa l’8% e negli ultimi 3 anni ha realizzato un eccezionale guadagno di oltre il 50%, ovvero il 54%.

Gli ETF permettono di investire su ogni settore economico compresi gli indici azionari. Per esempio l’ETF sull’indice tecnologico USA ha avuto guadagni stratosferici negli ultimi anni.