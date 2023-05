Per avere un’alimentazione sana e bilanciata nel complesso, è necessario andare ad aggiungere tutti quei macronutrienti che sono fondamentali nella vita di tutti giorni.

Parliamo di carboidrati, grassi, zuccheri, proteine. Anche i grassi sono molto importanti, perché donano energia. Ovviamente stiamo parlando di grassi buoni. Un alimento che invece viene spesso trascurato è il legume.

L’importanza dei legumi

I legumi hanno delle proprietà che li differenziano dai comuni ortaggi. Ne esistono diversi tipi e ognuno di loro avrà delle caratteristiche diverse a livello nutrizionale. Sono tra gli alimenti più ricchi e completi che possiamo trovare a tavola. Proprio per questo motivo contengono fibre, minerali, diverse vitamine del gruppo B, zinco, calcio e tanto altro. Sono inoltre un’ottima fonte di energia. Il legume da prendere in considerazione oggi è il fagiolo.

Se soffri di stitichezza l’alimento che fa per te potrebbe essere proprio questo

I fagioli, anche dai più piccoli, spesso vengono scartati in quanto hanno un sapore particolare che non a tutti piace. In realtà potremmo trovare diverse ricette che rendono questo alimento molto gustoso da mangiare. Andiamo a vedere subito il loro profilo nutrizionale.

Valori nutrizionali

100 grammi di fagioli hanno circa 100 kcal. Inoltre sono composti da:

70 g di acqua;

8 g di proteine;

0,7 g di grassi;

17 g di carboidrati;

7,8 g di fibra.

Presentano anche elementi essenziali come zinco, ferro e selenio.

Le proprietà dei fagioli

Il fatto che i fagioli contengano così tante fibre, come vediamo, è solo una cosa che va a nostro vantaggio. Infatti le fibre sono fondamentali per la salute del tratto gastro intestinale. Possono aiutare molto in caso di stitichezza, in quanto facilitano il transito delle feci, ammorbidendole. Infatti se soffri di stitichezza l’alimento è super consigliato. Ovviamente non bisogna abusarne. I legumi, in media, andrebbero consumati 2 volte a settimana massimo. Oltre al valore delle fibre, è importante anche il valore delle proteine.

È un alimento ad alto contenuto proteico, per questo motivo viene consumato molto da chi fa sport, spesso accompagnato da un bel piatto di riso bianco. Tra le tante proprietà benefiche dei fagioli bisogna riconoscere che sono ottimi per la salute della vista, grazie alla presenza anche dello zinco. Tra le vitamine è presente la vitamina K, fondamentale per alcuni processi che avvengono nel nostro corpo come la coagulazione del sangue. Dunque possiamo dire davvero che i fagioli sono degli alimenti davvero consigliati nella nostra alimentazione, li dovremmo introdurre di più e potremmo cercare su internet tante ricette gustose per non dover consumare la solita zuppa di legumi.