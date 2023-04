Fazzoletti di carta a prova di raffreddore e allergia? Ecco le migliori marche da comprare al supermercato secondo i test

I fazzolettini di carta fanno, ormai, parte della nostra quotidianità. Ne abbiamo almeno un pacco nelle borse, oppure sul comodino, ed è anche piuttosto difficile pensare che prima non esistevano. Oggigiorno ne esistono di tantissimi tipi, ma quali sono le migliori marche da acquistare al supermercato, in termini di qualità, prezzo e impatto ambientale? Scopriamolo insieme.

Utili per ogni evenienze, i fazzolettini di carta sono oggetti diventati ormai indispensabili, soprattutto quando siamo fuori casa. Con l’arrivo della primavera, poi, pollini e allergie non lasciano tregua a chi ne soffre ed è per questo che bisogna scegliere un prodotto di buona qualità che non irriti la pelle ma che sia morbido e delicato.

Dunque, come capire quali sono i fazzoletti di carta a prova di raffreddore e allergia?

A risolvere il problema ci hanno pensato gli esperti di Altroconsumo che hanno stilato addirittura una classifica dei migliori fazzolettini di carta in circolazione. Gli studi risalgono al 2021, ma tuttora restano validi i risultati dei test effettuati. Dunque, dopo aver capito qual è la carta igienica migliore e l’aspirapolvere (con e senza sacco) più performante, ecco la classifica dei test effettuati in laboratorio per valutare la resistenza della carta, la capacità di assorbimento e dell’impatto che il prodotto ha sull’ambiente.

Quali aspetti sono stati presi in considerazione?

Per stilare la classifica, gli esperti si sono basati su alconi fattori specifici di paragone. Ad esempio, la “prova fisica”, ovvero la sensibilità, ma anche le dimensioni e lo spessore della carta. In linea generica possiamo dire che i fazzolettini di carta sono composti da quattro veli. Questi ultimi possono essere profumati (a cui devono prestare più attenzioni coloro che soffrono di reazioni allergiche), oppure ecologici (più attenti anche all’ambiente).

Inoltre, le diverse marche di fazzoletti sono state sottoposte alla verifica di un sistema di certificazione internazionale Pefc, che sostiene la sostenibile delle foreste. Ad esempio, quando si trova il dicitura “Ecolabel” sul pacchetto, significa che quel tipo di fazzoletti è stato prodotto con fibre riciclate o vergini. Infine, ricordiamo anche che i fazzolettini di carta sporchi vanno gettati nel cassonetto dell’umido. A questo punto, siamo pronti per decretare i vincitori della “competizione”.

Fazzoletti di carta a prova di raffreddore, allergie e influenza? Ecco quali acquistare secondo le analisi di laboratorio

Secondo Altroconsumo (che ha analizzato e confrontato 33 diverse marche), i fazzoletti di carta migliori (in termini di qualità) sarebbero i “Carta Calla Everyday” con un punteggio di 75 (qualità ottima). Questo prodotto ha ottenuto 83 punti per la prova pratica, 46, poi, per l’impatto ambientale e 70 per l’etichetta. A ottenere il titolo di miglior acquisto (quindi qualità buona e prezzo adeguato) sono i fazzoletti “Solo Premium” venduti dal discount Aldi, che hanno ottenuto un punteggio complessivo di 73 punti..

Al terzo posto, arrivano i fazzoletti “Esselunga Ecolabel” con 74 punti (qualità buona).