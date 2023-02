Migliore gestore telefonico 2023? Ecco chi vince tra Vodafone, Tim e gli altri operatori per velocità e qualità della rete

Quale rete mobile scegliere per navigare senza problemi? Oltre 20.000 pareri e più di 90.000 mila test hanno decretato il servizio migliore dell’ultimo periodo. Ecco di cosa si tratta.

Una vita senza smartphone? Nell’era moderna è praticamente impossibile! In una società iperconnessa, zone e ambienti senza linea internet sono una vera scomodità. Ma quale operatore scegliere per connettere i nostri dispositivi elettronici? Qual è la linea più veloce? E quale operatore telefonico ha maggiore copertura?

A stilare la classifica 2023 sono gli esperti di Altroconsumo con l’Osservatorio hi-tech che ha effettuato un monitoraggio analizzando più di 92.000 test nel 2022 grazie agli utenti che hanno partecipato tramite un’app apposita.

Dunque, qual è il migliore gestore telefonico 2023 secondo i test?

Dopo esserci occupati delle classifiche di alcuni prodotti da acquistare al supermercato, come il miglior miele, oppure le merendine più buone, quest’oggi parleremo di una classifica i-tech. I risultati dei test effettuati premiano anche quest’anno la Vodafone come operatore con la miglior rete mobile in 4G in Italia. Il gestore telefonico vince con 34.400 punti.

Il parere degli utenti ha permesso di valutare e analizzare una serie di parametri. Ad esempio, la velocità di download e upload (ovvero, il tempo necessario non solo per scaricare ma anche per inviare un file di una dimensione prefissata). Analizzata anche la qualità di navigazione su siti internet (verificando la corretta apertura delle pagine e la velocità di transizione sulla pagina richiesta). Controllata anche la qualità della visione di video, valutando il tempo necessario a far partire la riproduzione di un video ed eventuali interruzioni, oppure errori. Dunque, con 51,2 Mbps per i download e 11,9 Mbps per upload è la Vodafone il migliore gestore telefonico secondo questi test.

Iliad si piazza al secondo posto con 24.279 punti, mentre la TIM si stabilizza al terzo posto della classifica con 23.715 punti. In quarta posizione WindTre con 23.037 punti. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che tutti gli operatori in circolazione hanno migliorato la qualità della rete 4G, soprattutto la Vodafone e la Tim.

Differenze tra 4G e 5G?

I test sono stati effettuati prendendo in considerazione una navigazione in 4G, tuttavia, bisogna sottolineare anche che è stato registrato un miglioramento delle performance delle reti mobili in 5G.

Infatti, si passa dai 40 Mbps del 4G, a seconda dell’operatore, a velocità di navigazione che arrivano anche a 80 (per WindTre) e 90 Mbps (per Iliad), fino ad arrivare a circa 150 Mbps per Vodafone e Tim. Attenzione, però, è stata notata anche una latenza (ovvero il tempo che intercorre tra l’azione dell’utente e la risposta della rete), qualitativamente inferiore diminuiscono per il 5G rispetto al 4G.