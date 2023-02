Sposta subito i soldi dal libretto o conto corrente e regalati una vacanza al sole e al mare quest’estate!

Sul reddito fisso è possibile conseguire un congruo rendimento sul breve termine. Spesso si tratta solo di guadagni nominali, dato che nei fatti non coprono il carovita. Tuttavia, rispetto all’inerzia del restare liquidi rappresentano pur sempre un’occasione da cogliere al volo. Vediamo alcune potenziale soluzioni.

Sempre sul breve termine fanno fatte altre due considerazioni. La prima è che in genere i rendimenti salgono all’aumentare della durata dell’investimento, per cui è illusorio attendersi ritorni oltre certe soglie. Inoltre può risultare relativamente più prevedibile (concetto da prendere con le pinze) rispetto al medio e lungo termine.

Ora, esattamente tra 6 mesi sarà Ferragosto, la data clou dell’estate. Per arrivarci con un discreto budget a disposizione si potrebbero sfruttare anche i risparmi a disposizione. Pertanto sposta subito i soldi dal libretto o conto corrente e regalati una vacanza la prossima estate.

I rendimenti offerti dai titoli di Stato

I titoli di Stato offrono potenzialmente molte più alternative percorribili, ognuna con il proprio grado di rischio.

Se è molto basso, ecco il BOT (ISIN IT0005505075) con scadenza il 14 agosto 2023. Il titolo prezza 98,605 centesimi, per cui il rendimento lordo a scadenza è dell’1,414%. Con 42mila di capitale si ottengono all’incirca 500 euro netti (anche di commissioni).

Per chi, invece, ha un’alta propensione al rischio ecco il BTP con ISIN IT0003256820. Il bond scade a febbraio 2033 e stacca la cedola ogni 1° di febbraio e agosto di ogni anno, fino a scadenza. La cedola lorda è del 5,75%, pari al 2,875% lordo semestrale (2,515% netto).

Il titolo tuttavia prezza a 113,50 centesimi, ossia sopra il valore di emissione a 100. In questo caso la grande scommessa sta nel rivenderlo in estate almeno al prezzo d’acquisto, per non subire una perdita in conto capitale. Ecco perché l’operazione è non affatto adatta a tutti, ma solo a chi maggiore dimestichezza con i mercati finanziari. Se si realizzassero queste condizioni, ossia compravendita alla pari, basterebbe un capitale di 21mila euro per conseguire 500 euro netti.

Il conto deposito

Un altro sentiero interessante passa per il conto deposito (CD), e sul mercato le soluzioni non mancano tra CD liberi e vincolati.

Prendiamone uno a titolo di esempio per tutti. Banca Mediolanum offre ai nuovi clienti il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. La promo scade a febbraio e richiede la sottoscrizione di SelfyConto o Conto Mediolanum e accredito stipendio ed apertura del vincolo entro aprile. A queste condizioni basterebbe un capitale di circa 36.500 euro per ottenere 500 euro netti a scadenza.

Cambiando intermediario mutano le condizioni, ma le occasioni per guadagnare non mancano.

Sposta subito i soldi dal libretto o conto corrente e regalati una vacanza per l’estate prossima a venire

Sul fronte del risparmio postale, infine, citiamo le 2 offerte Supersmart. L’offerta più ghiotta è quella Premium, con tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 3,00%. Essa è tuttavia riservata a chi apporta nuova liquidità sul libretto Smart e l’accantonamento dura 270 giorni (9 mesi).

Invece l’offerta Supersmart 180 giorni non prevede l’apporto di nuovi soldi sullo strumento e il tasso annuo lordo a scadenza è dell’1,50%.

Vediamo quanto serve per ricavare 500 euro netti. Con l’offerta Premium serve un accantonamento di circa 30.500 euro, che passa a 91.500 euro con l’offerta 180 giorni (interessi netti: 500,87 euro).