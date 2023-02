Caffè espresso perfetto a casa con questi segreti: a che ti serve spendere 1,10 € quando puoi farlo da solo?

Ti sarà capitato di ritrovarti a pagare persino 1,10 € per bere un semplice caffè al bar. Ne vale la pena? Forse no, specialmente se conosci i segreti per prepararne uno perfetto usando la moka. Per fortuna siamo per svelarteli. Scopri quali sono, cambieranno il tuo modo di preparare il caffè.

Non c’è niente di meglio che cominciare la giornata con un buon caffè, che può darti la carica giusta per farlo nel migliore dei modi.

C’è chi ama farselo a casa usando la moka e chi invece lo beve al bar. Certamente non neghiamo che farlo possa garantire anche divertenti momenti di convivialità, che non puoi avere tra le mura del tuo appartamento. Tuttavia, devi sapere che puoi preparare un caffè espresso perfetto anche da solo. In questo modo, non avrai bisogno di uscire di casa o fartelo portare per berne uno davvero buono.

Caffè espresso perfetto anche a casa, ti sveliamo dei trucchi utilissimi

Prima di tutto, quando prepari il caffè con la moka non devi mai pressarlo. Molti ti suggeriranno di farlo ma in verità non serve a molto. Anzi, ne peggiora il sapore.

Inoltre, ricorda sempre di usare dell’acqua fredda e non troppo ricca di calcare. Quando la versi all’interno della caffettiera non superare mai la valvola.

Importante anche far cuocere il caffè a fiamma bassa, in modo tale che la miscela possa sprigionare tutto quanto il suo aroma. Togli la caffettiera dal fuoco appena ti accorgi che il caffè è salito.

Prima di versarlo nelle tazzine ricorda di mescolarlo un po’. Assicurati, poi, di cambiare il filtro e la guarnizione della moka quando noti segni di usura.

Mai usare una moka nuova

Il caffè di una macchinetta nuova non è mai particolarmente buono. Pertanto, se ne vuoi uno perfetto ti consigliamo di utilizzare una moka già rodata.

Il segreto per ottenere un caffè cremoso

Vuoi ottenere un caffè cremosissimo? Ti diamo un piccolo trucco che puoi applicare molto facilmente. Prendi un bicchiere e metti al suo interno dei cucchiaini di zucchero.

Ne basterà uno per ogni tazzina che vuoi preparare. In seguito, versa le prime gocce di caffè al suo interno. Mescola velocemente per qualche minuto. Otterrai una cremina che dovrai versare in ciascuna tazza, per poi aggiungere il resto del caffè quando sarà pronto.

Quindi, con questo e con gli altri trucchetti che ti abbiamo fornito potrai preparare un caffè espresso ottimo anche a casa. Non rimpiangerai quello del bar! Una volta pronto, potrai berlo da solo o mischiarlo assieme al latte. Secondo un recente studio, il caffelatte potrebbe avere degli effetti molto positivi per la salute.

