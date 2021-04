Può capitare di mangiare il pesce, o una grigliata di carne e poi fare fatica a eliminare gli odori tipici della cottura. Se abbiamo la lavastoviglie, sicuramente riusciremo nell’impresa con un paio di cicli. Ma, se invece laviamo ancora le stoviglie a mano, la cosa non è semplice. Soprattutto, rischiamo di consumare davvero tanta acqua, alzando ovviamente il costo della bolletta. Allora, mettiamo dell’alloro nel lavandino con le stoviglie sporche e vediamo l’incredibile effetto che farà. Abbiamo personalmente testato con i nostri Esperti questo sistema e il risultato è garantito.

Il problema dell’odore sgradevole con bicchieri piatti

È sicuramente una delle cose più sgradevoli in cucina: mettere in tavola dei bicchieri e delle stoviglie che emanino quel tradizionale odore di “freschino”. Come dicevamo, solitamente non accade con il ciclo della lavastoviglie, soprattutto se fatto alla perfezione e, magari con l’aggiunta di limone e aceto. Ben diverso, invece, è nel caso in cui laviamo stoviglie e bicchieri a mano. Odori sgradevoli, che si appropriano dei bicchieri, soprattutto, quando magari li mettiamo e li lasciamo in ammollo. Allora, mettiamo dell’alloro nel lavandino con le stoviglie sporche e vediamo l’incredibile effetto in questa operazione.

Operazione stoviglie profumate

Ecco le istruzioni per l’uso:

mettiamo a bollire l’acqua nella pentola più capiente che abbiamo;

quando compaiono le prime bolle, passiamo all’interno 4/5 foglie di alloro, una fetta di limone e un cucchiaio di aceto;

versiamo il tutto nel lavabo, assicurandoci di averlo chiuso per bene;

a questo punto, dopo un paio di minuti di attesa, immergiamo piatti e bicchieri e lasciamo in ammollo per una mezz’oretta.

Il risultato finale

Limone e aceto si occuperanno di disinfettare, detergere ed eliminare gli aloni. All’alloro il compito di emanare quel particolare profumo naturale che rimarrà impregnato nelle stoviglie. La fase finale prevede di stendere uno strofinaccio pulito e porvi sopra i bicchieri a faccia in giù. Dopo un paio di minuti, asciughiamoli con la carta assorbente e splenderanno profumati e pronti all’uso.

