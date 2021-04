Gli agricoltori hanno dato un nome particolare ad un tipo di fagiolino. I nostri Esperti si sono imbattuti in questa verdura e hanno voluto capirne di più. Perciò scopriamo il fagiolino dalle misure straordinarie che cresce dappertutto. In natura esiste un fagiolino a forma di cornetto chiamato Un Metro proprio perché è lunghissimo ed ha la particolarità di essere una varietà rampicante.

Quando si semina

Il fagiolino rampicante viene seminato entro giugno e il raccolto avviene dopo 50 giorni. Perciò chi ha interesse a mangiare questa particolare verdura deve farsi bene i conti. Il consiglio che ci sentiamo di dare è di non esagerare nella crescita del fagiolino. Infatti conviene raccoglierlo quando ha una lunghezza vicina ai 30 cm. Fortunatamente non bisogna sforzarsi più del dovuto con la schiena per fare la raccolta poiché trattandosi di pianta rampicante si può sviluppare in altezza.

Come preparare la coltivazione

Importante è mettere i semi in fila serrata in un solco profondo circa 10 cm. Quando iniziano a crescere le piantine bisogna prendere dei sostegni. Servono delle semplicissime canne di bambù di un paio di metri fuori terra e collegate tra loro a capanna. Utilizzando questa tecnica di coltivazione, il fagiolino un metro darà molta soddisfazione.

I fagiolini crescono in abbondanza

E’ buona norma effettuare il raccolto ogni paio di giorni. Il fagiolino rampicante non è solo buono da mangiare ma anche piacevole da vedere. Inoltre chi vuole ottenere un buon risultato deve prestare molta attenzione alla concimazione.

La famiglia dei fagiolini non ha bisogno di concimazioni azotate perché il terreno si arricchisce di questo minerale grazie alle radici delle piante. Come tutti i tipi di fagiolini necessita di acqua a volontà in modo da evitare il triste fenomeno dell’appassimento.

Purtroppo i fagiolini crescono in quantità straordinaria e c’è addirittura il rischio che possano marcire. Chi vuole evitare questo, può raccoglierli e lavarli, tagliarli a pezzi e congelarli. In questo modo, il fagiolino dalle misure straordinarie che cresce dappertutto ritornerà utile durante il periodo invernale.