Scopri l’effetto incredibile che il sale può avere su di una pianta. Questo trucco geniale vi lascerà senza parole.

È arrivato il momento di affrontare il discorso sale. Quello bianco grosso o fino che usiamo per cucinare. Quello che se usato troppo può provocare malattie vascolari. Ma sulle piante? Avete mai provato a metterlo su una pianta? Metti del sale su una pianta. Il motivo è geniale.

Cosa può fare il sale?

Abbiamo visto come il sale può essere utilissimo nelle faccende di casa. O anche per la cura della persona. È un ottimo rimedio contro la forfora se messo nello shampoo, oppure è un ottimo scrub per il corpo. Ma sulle piante? Intanto va detto che non stiamo parlando di tutte le piante, ma bensì di quelle finte. Proprio così, quelle fatte in tessuto o plastica. Per chi è amante delle piante, ma purtroppo non ha il pollice verde la pianta finta può essere un’ottima soluzione. Non sto parlando del girasole palesemente fake, ma di quelle piante finte che sembrano vere. Quelle che se le guardi dici: “ma è vera?”.

Metti del sale su una pianta e vedrai i risultati!

Praticamente tutto ciò che dovete fare è riempire un vaso o un altro contenitore di sale, aggiungi un po’ d’acqua fredda ed ecco pronto il composto per i tuoi fiori finti. Il sale si solidificherà e i fiori rimarranno in quella posizione. Ebbene sì, il sale serve per mantenere i fiori fermi nella stessa posizione. Magari volete che siano belli alti, oppure che girino intorno ad una lampada. Qualunque cosa. Con il sale è possibile. Prima di spruzzare però acqua e sale sui fiori in tessuto, si consiglia di dare loro una passata con il phon per eliminare la polvere. Una volta eliminata la polvere potete spruzzare acqua e sale e i vostri fiori finti rimarranno immobili in quella posizione.

