Prova a mettere del limone sulla pelle del tuo viso, ecco un trucco geniale che ti stupirà. Hai mai provato a farlo? Sicuramente avrai più volte sentito parlare di diversi rimedi casalinghi contro i brufoli. Due su tutti, applicarvi del dentifricio o del bicarbonato. Bene, non provare a farlo. Non solo perderesti tempo, ma nel secondo caso rischieresti solamente di irritare ulteriormente la pelle. Ti proponiamo, invece, un rimedio funzionante contro i singoli brufoli. Se soffri di acne giovanile o tardiva, non affidarti a rimedi casalinghi, ma contatta uno specialista. Infatti, non esiste soluzione fai da te che possa essere migliore di quella proposta da un professionista.

Prova a mettere del limone sulla pelle del tuo viso, ecco un trucco geniale che ti stupirà

Prima di tutto, spremi un limone fino a farne uscire il succo e, poi, procurati un bastoncino di cotone. In seguito, immergilo nel succo di limone e usalo per tamponare la singola imperfezione. Ricorda che il succo di limone deve essere puro, quindi né annacquato né amalgamato a qualsivoglia altra sostanza. Ripeti questo procedimento ogni sera, prima di andare a dormire. Devi farlo sempre dopo aver eseguito la pulizia del viso e prima di idratarlo con il/i prodotti appositi. Seguire questo preciso ordine è molto importante per la buona riuscita della beauty-routine giornaliera. Il succo di limone deve essere applicato esclusivamente sul punto in cui è presente l’imperfezione e non su tutto quanto il viso, come si farebbe invece con una maschera. Quindi, grazie a questo trucco geniale potrai dire addio ai piccoli brufoli che ogni tanto fanno capolino sul suo volto.

Il succo di limone è utile anche contro le macchie cutanee, un altro tipo di imperfezione di cui molte donne lamentano la comparsa.

