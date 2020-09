Ecco perché devi spruzzare l’aceto sui mobili se vuoi eliminare definitivamente la polvere. Una casa impolverata non fa piacere a nessuno. E soprattutto può causare anche molti problemi respiratori. Pulite i vostri mobili ma dopo due giorni la polvere torna? “Ma ho appena pulito”, direte voi. Eppure la polvere sembra non finire mai. Tu pulisci e lei ricompare come per magia. Ma oggi vi sveleremo un trucco infallibile che eliminerà definitivamente la polvere dai tuoi mobili di casa.

Ecco perché devi spruzzare l’aceto sui mobili se vuoi eliminare definitivamente la polvere

Stiamo parlando dell’aceto, ma quello di vino bianco. Questo tipo di aceto si trova facilmente al supermercato, ma in pochi sanno che è l’alleato perfetto contro il depositarsi costante della polvere. Per realizzare lo spray anti polvere tutto quello che serve è aceto di vino bianco, olio d’oliva e del limone. L’olio d’oliva, come l’aceto, impedisce allo sporco di poggiarsi nuovamente sulle superfici, mentre il limone funge da antibatterico. Vediamo ora come preparare il nostro composto magico.

Lo spray anti polvere

Prendete 250 ml di acqua e versate due cucchiai di olio di oliva e 50 ml di aceto di vino bianco. Aggiungete infine circa 15 ml di succo di limone. Chiudete la bottiglietta e agitate con forza. Usate il composto come un normale spray. Quindi spruzzatelo direttamente sulla superficie da pulire oppure su di un panno, meglio se di microfibra. E pulite energicamente il mobile fino a totale assorbimento del prodotto.

Il colore del detergente sarà giallino. Questa colorazione è data dal succo di limone e dall’olio d’oliva, ma sappiate che non macchia le superfici. Quindi state tranquilli. Potete utilizzarlo su ogni superficie della casa con totale serenità. Quindi che aspettate? Create subito anche voi il vostro spray anti polvere. Con questo facile trucco potrete dire addio alla polvere sui mobili.