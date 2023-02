A tutti noi prima o poi è stata raccontata la favola di Esopo sulla cicala e la formica. Risparmio e sperpero. Oggi vi vogliamo portare con noi in un modo particolare, quello dove tutto può avverarsi grazie all’interesse composto. Vi dimostreremo che accantonando anche 1 euro al giorno dopo tanti anni si possono accumulare straordinarie ricchezze. Quanto tempo? Per ottenere risultati straordinari ci vuole tempo. È come un lavoro. Metti 1 euro da parte al giorno e il risultato sarà straordinario! Da non credere!

Non sprecare i tuoi soldi perchè perdi l’opportunità di diventare molto ricco!

C’è crisi ma anche tanto sperpero. Abbiamo dimostrato che molti di noi si ostinano a mantenere certi comportamenti che ci fanno perdere nel tempo tanti soldi.

Oggi l’impiegato medio in Italia guadagna 1.464 €. Se in una famiglia ci sono due impiegati abbiamo calcolato che si riesce a risparmiare anche 1.200 € al mese. Il sogno di tutti è vincere alla lotteria o al Supernalotto dove il jackpot ha raggiunto i 366,4 miloni di euro. A proposito ecco cosa potresti fare con questi soldi?

Ora vi facciamo due calcoli, prima però vogliamo ricordare a tutti noi un fatto che è accertato. I nostri genitori, e prima i nostri nonni risparmiavano molto più di noi, e nel tempo hanno costruito ricchezze. Ricchezze che noi stiamo consumando. Come hanno fatto? Accantonando soldi e investendoli o in titoli di Stato, o buoni fruttiferi. C’è anche chi li ha accumulati sotto al materasso.

Vi sveliamo ora un metodo che tutti noi potremmo usare per diventare ricchi come hanno fatto i nostri nonni.

Prima una precsiazione: i calcoli che seguono sono a titolo di esempio:

Tabella 1

Sono stati accumulati 1 euro al giorno e investiti al tasso fisso del 4% dopo 365 giorni, quindi ogni anno. Il primo è un rendimento medio che i BTP hanno avuto per molto tempo (a volte si è arrivati anche a superare il 16% per molti anni.Meno di 20 anni fa alcuni Buoni fruttiferi a 11 anni triplicavano)

Tabella 2

Sono stati accumulati 1 euro al giorno e investiti al tasso fisso del 10% dopo 365 giorni, quindi ogni anno. Il rendimento medio annuo dei mercati azionari dal 1898 ad oggi è stato del 10%. Non abbiamo considerato chi avesse comprato e aumentato l’esposizione su ogni ribasso del 15/20%. Fate il calcolo se uno avesse accantonato 5 euro al giorno.

Per la Tabella 1 nel primo caso avremmo ottenuto circa 35.000 € con un investimento di 14.600 €. Nel secondo caso caso avremmo ottenuto circa 173 mila euro con un investimento di 73.000 €.

Nel caso della Tabella 2 avremmo ottenuto circa 161 mila euro con un investimento di 14.600 €. Nel secondo caso avremmo ottenuto circa 800.000 € con un investimento di 73.000 €. Potrete fare i vostri calcoli con 10,20,30 € e così via.

Un rendimento mostruoso.

Oggi ogni impiegato lavorerà circa 40 anni e ogni anno gli viene accantonata una mensilità. Non crediamo che si otterrà un rendimento del genere.

Riflettete e traetene le vostre conclusioni.