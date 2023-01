Scarsa educazione finanziaria per alcuni significa perdere spesso dei soldi. Ci spiace ma non è sempre così, o almeno non lo è direttamente. A volte c’entra poco la gestione dei soldi con alcune errori e valutazioni. Non sempre si perdono risorse economiche perchè non li si fa fruttare al meglio. Ti ostini a fare queste 5 cose che ti fanno perdere continuamente soldi. E non sono investimenti in Borsa! Si tratta nella maggioranza dei casi di abitudini sbagliate non vere e proprie decisioni.

Non solo una scarsa conoscenza degli investimenti in azioni, obbligazioni e immobili porta a perdere dei soldi o meglio a perdere delle opportunità di guadagno. Gestire al meglio i soldi significa ottenere dei rendimenti maggiori nel tempo. Questi portano a poter poi disporre di più risorse, e quindi potrebbero permettere uno stile di vita migliore. Ad esempio più vacanze, più relax, un benessere superiore a 360 gradi.

L’errore che commettiamo noi italiani, è quello di mantenere per anni soldi sul conto corrente. Di recente un’indagine di Bankitalia e di altri organi, hanno registrato che le somme depositate sui conti correnti degli italianie sfiorano il PIL nazionale. Pazzesco! E la cosa più anomala è che se investiti in titoli di Stato, obbligazioni e azioni o immobili in quello stesso tempo (si tratta anche di 30/40 anni!!!) avrebbero anche potuto raddoppiare, se non triplicare o quadruplicare i propri soldi.

Questo è un errore non solo di scarsa educazione finanziaria, ma soprattutto psicologico. Si tengono i soldi fermi sul conto corrente anche per paura di “quello che potrebbe acadere di negativo nella nostra vita”! Nel 98% dei casi non accadrà nulla di quello che si pensa!

Ti ostini a fare queste 5 cose che ti fanno perdere continuamente soldi

Vediamo le altre quattro. Sapete che comprare cose economiche potrebbe far perdere dei soldi, e anche tanti, a volte tantissimi! Racconto quello che mi è capitato qualche anno fa. Un elettricista di fiducia mi consigliò di comprare un videocitofono da affare. Costava a 2/3 volte in meno degli altri. Per le ragioni che il lettore comprenderà non posso dire nè la marca e nè il tipo di negozio dove ho effettuato l’acquisto. Ho speso circa 250€. Per l’installazione ho speso altri 100€. Spesa totale 350 euro. A distanza di 5 mesi il videocitofono ha iniziato a dare problemi. Il mio elettricista mi ha chiesto 50€ per l’assistenza. Dopo altri 15 giorni nuovo problema e altri 50€. Probabilmente uno “sbalzo di corrente elettrica” aveva danneggiato il videocitofono. Lo cambiamo e nuova installazione: altri 350€. Spesa totale fino a quesl momento: 800€. Chiarisco che dove è stato comprato quel videocitofono non sono previste garanzie sull’acquisto.

Che salasso!

Dopo 9 mesi, il videocitofono non funziona. Altri 50€ di assistenza. A distanza di altri 6 mesi nuovi problemi, ed esasperato decido di cambiare il videocitofono e di comprare il migliore sul mercato. Costo 1.100€. Installazione 150€.

Costo totale: 2.100€. A distanza di 8 anni questo videocitofono non mi ha dato mai problemi. Per rispamiare alla fine poi ho perso 1.100€. Lo stesso discorso possiamo farlo quando compriamo scarpe e indumenti che costano poco. Spesso costo basso signfica molto spesso bassa qualità. Le cose che costano poco sicuramente hanno una qualità inferiore a quello che costa di più. Trattasi di una legge economica! E quindi siamo costretti a comprare più volte e a spendere più soldi senza riflettere sull’errore che commettiamo. Il risparmio diceva mia nonna non è quasi mai guadagno! L’ho imparato sulla mia pelle che questo è molto spesso una santa verità.

Fra le altre che ci fanno perdere soldi aggiungo anche la salute ed è questa: non fare dei controlli periodici. Molti non ci pensano, altri si trascurano, altri ancora lo fanno per risparmiare sulle spese. Purtroppo, spesso, non fare i controlli può portare a delle conseguenze pericolose per la nostra salute. In alcuni casi alcune sciocchezze poi diventan gravi problemi se trascurati, Stare male significa fare più controlli, e come è messa la Sanità in Italia (per fare una visita nei centri statali e quindi che costano poco, a volte si aspettano mesi, e anche anni!). Si finisce quindi di rivolgersi ai privati con costi a volte non alla portata delle proprie tasche. Pagare i controlli spesso ci fa stare meglio e spendere soldi in meno.

Veniamo al quarto argomento.

Spesso molti quando si mettono in viaggio evitano di percorrere le autostrade per risparmiare sul pedaggio dei caselli. Molti non si accorgono che in questo modo allungano il percorso e quindi spendono di più in benzina. Ma non solo: nelle strade secondarie un eventuale soccorso potrebbe anche arrivare in ritardo.

Ecco perchè ti ostini a fare queste 5 cose che ti fanno perdere continuamente soldi. E questa che segue, è l’ultima fra le tante altre che facciamo senza accorgercene.

Di cosa si tratta? Compriamo tante cose per la nostra casa: suppellettili, piatti, stoviglie, elettrodomestici, a volte anche vestiti, che non useremo quasi mai. Presto vanno in soffitta o nel garage! Che spreco! Per non paprlare poi dello spreco che facciamo in cucina.

Quanto cibo buttiamo?

Basta avere delle piccole attenzioni per spendere meno soldi. Alla fine forse sperperare meno soldi potrebbe farci guadagnare molto più di quanto ci potrebbe rendere un buon investimento. Fate due conti e vi accorgerete che non abbiamo torto! Lo stipendio medio è di 1.464€ per 13 mnesilità. Attraverso delle semplici addizioni abbiamo visto che non rimane quasi nulla e a volte si stenta ad arrivare a fine mese.

Facciamo un piccolo esempio: risparmiamo 100 euro al mese sul nostro stipendio. Ti ostini a fare queste 5 cose che ti fanno perdere continuamente soldi insieme a tanti altre ancora che ti fanno sprecare 1 euro al giorno (saranno in realtà molti di più). In 20 anni hai rspimaiato 26.000€. Diciamo che con un investimento in Borsa abbiamo raddoppiato nello stesso lasso di tempo e quindi mi ritrovo 52.000€.

Frattanto abbiamo sprecato in 20 anni 1 euro al giorno pari a 7.300 euro. Voi siete davvero convinti che sperperiamo 1 euro al giorno? Noi crediamo almeno 3/5. Fate i vostri calcoli. Meditate gente, meditate! E tu quanti soldi perdi al giorno senza accorgertene? Ecco perchè forse un domani non sarai più ricco, e non di poco!