Il caffè è un elemento di primaria importanza nella nostra cultura. Molte persone affermano che prima di prenderne una tazza non inizia la giornata. È anche un rito di convivialità. Infatti che si abbiano ospiti a casa o che si incontrino persone fuori si tende sempre a offrire un caffè. Ognuno però a le sue preferenze. Infatti un buon barista sa che 10 persone che arrivano al bancone significherà dover preparare 10 caffè diversi.

Anche semplicemente a casa ci sono tante varianti. Si parte già dal tipo di macchinetta poi dalla miscela e infine da ciò che si aggiunge nella tazza. Un esempio estremo sono i caffè cosiddetti “degli studenti”. Questi infatti nei periodi di studio sfrenato sostituiscono l’acqua della macchinetta con dell’altro caffè.

Così da avere un concentrato di caffè tale da rimanere svegli a studiare per ore. Ovviamente è qualcosa di salutarmente sconsigliabile. Negli ultimi tempi sta prendendo piede sul web un altro tipo di variante che consiste nel sostituire all’acqua il latte. Idealmente si prospetterebbe una buona intuizione. Tuttavia siamo sicuri che mettere il latte nella moka è davvero una buona idea?

Il risultato sperato

Mettendo del latte al posto dell’acqua per fare il caffè sembrerebbe un’idea geniale. Ci si aspetta di ottenere una miscela molto più cremosa e dolce. L’effetto dovrebbe essere infatti quello di un cappuccino in tazzina. Così da avere un risveglio più dolce e gustoso quando andremo a fare la nostra colazione.

La realtà

Purtroppo il risultato non è sempre come ce lo immaginiamo. Partiamo dal presupposto che il filtro della moka è studiato per l’acqua e non per altre sostanze. Il latte infatti essendo più denso e facendo schiuma quando viene riscaldato troppo può portare ad un’istruzione del filtro. Così tenderemo a bruciare la macchinetta perché il latte farà fatica a salire e continueremo a tenere la fiamma accesa. Inoltre quel poco di caffè che uscirà avrà un sapore di certo non piacevole. Certo in base alla macchinetta, al tipo di latte possono esserci dei risultati migliori o peggiori. Ma mettere il latte nella moka è davvero una buona idea? A pensarci bene diremmo proprio di no.