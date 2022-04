Molti sanno che il mondo di internet è una vera e propria giungla. È infatti facile incappare in raggiri, truffe e perdere un sacco di soldi. Spesso questi inconvenienti avvengono durante la navigazione oppure nella propria casella di posta elettronica. Per questo motivo abbiamo già spiegato quali sono i metodi più efficaci per non cadere in questo genere di tranelli. A volte, però, queste possono avvenire anche via chiamata. Capita infatti praticamente a tutti di ricevere delle chiamate molto insistenti a qualsiasi ora da diversi numeri. È possibile però risolvere il problema alla radice. È infatti molto facile mettere fine alle chiamate spam utilizzando semplicemente questa tattica. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Il meccanismo utilizzato in questo genere di pratica

Quando riceviamo delle telefonate ad alta intermittenza, è comune incominciare ad inquietarsi e insospettirsi. Però spesso e volentieri non si tratta di malintenzionati, ma solamente di operatori dedicati alle vendite. Ciò però non toglie che questo loro servizio diventi particolarmente fastidioso. Per evitarlo ci sono varie soluzioni. La prima è semplicemente buttare giù e controllare su internet se si tratta di un numero segnalato. Infatti, ci sono dei siti che raccolgono le opinioni degli utenti a riguardo. In caso fossero negative, si può procedere con un immediato blocco. Questo meccanismo può essere messo in atto molto semplicemente, ma non è escluso che questi chiamino con altri numeri. Ci sono alcuni filtri, in certi tipi di telefono, che permettono di vedere se si tratta di sospetto spam. Se questo fosse il proprio caso suggeriamo di mettere direttamente giù.

Mettere fine alle chiamate spam e agli incessanti squilli di telemarketing è semplicissimo con questa formula magica

Però non tutti sanno che esiste un vero e proprio modo per mettere fine a queste “molestie”. Quando capita di rispondere, non basta dire di non essere interessati. Bisogna invece manifestare il proprio desiderio di non essere più disturbati da loro. Una volta pronunciate queste parole saranno costretti a lasciarci in pace per un po’ di tempo. In questo modo si sarà inseriti in un apposito registro di utenti da non contattare. Se no, ci si può iscrivere direttamente online al Registro pubblico delle opposizioni. Basta inserire semplicemente i propri dati e il proprio numero privato di cellulare. Un altro metodo consiste nell’inviare all’azienda che ci tartassa una raccomandata in cui si specifica di non volere più ricevere informazioni pubblicitarie.

