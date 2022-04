Il Ministero dell’Istruzione per potenziare il diritto allo studio e ridurre il rischio di dispersione scolastica, dedica da sempre agli studenti e alle loro famiglie, importanti iniziative.

Opportunità disponibili nelle varie Regioni del territorio nazionale e diversificate a seconda delle condizioni economiche dei nuclei familiari e degli studenti stessi.

Sappiamo bene che più crescono i figli e più diventano importanti le loro esigenze anche sotto il profilo economico.

Un costo che dalla nascita sino alla laurea cresce sempre di più.

Ad esempio, i genitori con figli che decidono di iniziare il percorso di studi universitari fuori sede, non possono non farsi due conti in tasca.

Le spese che dovranno sostenere queste famiglie sono davvero elevate e riguarderanno non solo le tasse universitarie o quelle dei libri. Ma anche l’affitto di una camera o di una casa con tutto quello che comporta tale scelta.

Ma gli studi non costano solo per le famiglie con figli studenti fuori sede, ma anche per quelli che sono in sede e per i pendolari.

Le agevolazioni e gli aiuti previsti per gli studenti sono di vari tipi. Tutti nascono per sostenere gli studenti e le famiglie. Essi si distinguono per i risultati eccellenti ottenuti o per coloro che vivono in condizioni economiche particolari.

Scade il 21 aprile il bando per ricevere dalla Regione fino a 500 euro per ciascun figlio studente con un ISEE 2022 entro questo limite

Quest’oggi con gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheremo come partecipare all’assegnazione di diverse borse di studio. C’è ad esempio un’opportunità per gli studenti residenti nella Regione Veneto per l’anno scolastico 2021-2022.

La Regione Veneto ha deliberato la copertura parziale delle spese di acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità ed il trasporto e per l’accesso ai servizi culturali con un sostegno economico che va dai 200 ai 500 euro per ciascun figlio studente.

Gli studenti che intendono beneficiare di queste borse di studio, devono rispettare alcuni requisiti.

Devono, infatti, essere iscritti alle scuole scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie nonché avere un ISEE 2022 non superiore ai 15.748,78 euro.

Per cui, si invitano le famiglie con questi determinati requisiti, a presentare la domanda esclusivamente online sul sito www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudio, facendo attenzione alla data ultima utile per la presentazione.

Infatti, scade il 21 aprile il bando per ricevere dalla Regione fino a 500 euro per ciascun figlio studente.