Quando pensiamo a dove andare in vacanza di solito preferiamo rimanere in Italia. Il nostro Paese è ricco di meraviglie e in ogni parte ci sono posti che soddisfano esigenze diverse. Ci si può divertire al mare o rilassare in tanti piccoli borghi e località di montagna.

Quando, invece, desideriamo recarci all’estero, oltre all’estate potremmo approfittare delle temperature miti della primavera e dell’autunno. Senza volare oltreoceano sarebbe da scegliere ad esempio la Scozia. Questo Paese è ricco di attrazioni di ogni tipo, dalle città ai laghi.

L’attore Sean Connery oppure scrittori come Walter Scott e Arthur Conan Doyle e anche i cantanti Midge Ure e Annie Lennox all’apparenza non hanno nulla in comune. Tutti loro, invece, e molti altri nomi famosi sono nati in Scozia. Vediamo alcuni posti interessanti dove andare per una breve vacanza in questo Paese.

Cosa fare ad Edimburgo

La Scozia è ricca di storia e tradizioni, si può cominciare a visitarla partendo da Edimburgo. Qui si dice che J. K. Rowling abbia scritto le prime pagine di Harry Potter.

Una passeggiata imperdibile è quella lungo il Royal Mile, la via principale di Edimburgo dove troveremo negozi e incantevoli palazzi. Nei pub magari ci soffermeremo a gustare il liquore tipico, lo scotch whisky. Potremo anche ammirare la Cattedrale di Saint Giles e visitare il Museo degli Scrittori.

Su una collina di origine vulcanica si erge il Castello di Edimburgo. Utilizzato come fortezza, ma anche come residenza, è visitabile e all’interno vi sono sale, musei e gli appartamenti reali.

Posti interessanti dove andare per una breve vacanza in autunno all’estero

Tra tante altre città scozzesi da vedere c’è Aberdeen, sulla costa Nord orientale. Nel suo porto si prendono i traghetti per le Isole Shetlands e al largo a volte si avvistano delfini e balene.

La bella spiaggia di Aberdeen è frequentata d’estate, ma anche in autunno, per una rilassante passeggiata. A proposito di camminate, presso la città c’è il Mar Lodge Estate, un bosco antico e suggestivo. In città ci sono musei, gallerie d’arte, chiese. Ricordiamo anche il Duthie Park e il campo da golf. A poca distanza si possono vedere le cave di granito, per cui la zona è famosa, oltre a vari castelli, tra cui quello di Dunnottar.

Inverness

Infine, nelle Highlands scozzesi troveremo Inverness. In questa città incantevole si trovano un parco pubblico collegato da ponti sull’acqua, il mercato vittoriano e vari musei. Tante sono le vie dove fare shopping e passeggiate.

Il castello di Inverness in arenaria rossa è su una collina e ospita un tribunale. Sono visitabili i giardini esterni. Non si può andare a Inverness, però, senza recarsi in uno dei posti più famosi della Scozia, Loch Ness. Questo lago di acqua dolce è molto suggestivo e in molti pensano che nasconda un mostro acquatico.

Per una vacanza all’estero questi o altri posti incantevoli si trovano a poche ore di volo dall’Italia.

