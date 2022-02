La carne costituisce un secondo piatto per eccellenza. Ci sono tantissimi tipi di carne tra cui poter scegliere: pollo, tacchino, manzo, vitello, lonza… Solo per ricordare i più noti e comuni.

Ogni tipo di carne e ogni taglio sono indicati per specifiche preparazioni. Inoltre, per essere davvero buona, la carne dev’essere morbida e succulenta. A volte, però, capita che, nonostante i consigli del macellaio e la qualità della materia prima, alla fine ci ritroviamo nel piatto bistecche dure come suole di scarpe o un arrosto stopposo che fatica a scendere. È un gran peccato, soprattutto se si hanno ospiti. È bene sapere che, spesso, questi risultati poco piacevoli sono la conseguenza di gesti che compiamo durante la preparazione. A volte si tratta di inezie che però fanno la differenza. Nel presente articolo andremo ad esaminare alcuni errori molto comuni che rovinano il piatto finale.

Per la buona riuscita di un piatto, molto dipende poi anche dalla scelta degli ingredienti, che devono sempre essere di prima qualità. Ecco, ad esempio, i segreti per preparare un perfetto ragù alla bolognese. Ed ancora, i suggerimenti per un vitello tonnato degno di uno chef piemontese.

Molti usano bicarbonato, latte o marinatura ma per una carne morbida e succosa dovremmo evitare questi 3 errori

Per prima cosa, per ottenere una carne tenera, prima di metterla nel tegame e cominciare la cottura, la stessa va portata a temperatura ambiente. Questo significa che la dobbiamo togliere dal frigorifero un po’ di tempo prima di cuocerla. Attenzione soprattutto se si tratta di un pezzo di carne molto grosso. Avrà bisogno di più tempo fuori dal frigo, perché altrimenti la parte interna risulterà comunque fredda. Durante la cottura, poi, evitare di alzare troppo la fiamma. Il fuoco va sempre tenuto piuttosto basso. Inoltre, per girare la carne in modo da avere una cottura uniforme su tutti i lati, usare apposite pinze. Mai infilzare la carne con la forchetta. In questo modo, infatti, uscirebbero tutti i succhi contenuti che sono proprio quelli che servono a rendere la carne più morbida e succosa.

Questi sono accorgimenti da applicare durante la cottura. Tante persone agiscono anche in maniera preventiva. Infatti, molti usano bicarbonato, latte o marinatura. Sicuramente sono tutti sistemi che possono aiutare. La marinatura con olio e aromi è ideale soprattutto per la tagliata o per la carne da grigliare o da fare alla piastra. Il bagno nel latte è ideale per le carni delicate. Il sistema del bicarbonato potrebbe essere utile per le lunghe cotture come la bollitura. Per ogni mezzo chilo di carne, ne va aggiunto mezzo cucchiaino a circa 1/3 della cottura.

