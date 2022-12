Dimezzare le pulizie di casa? Ecco gli usi incredibili di un elettrodomestico che abbiamo già

Le feste si avvicinano e la casa deve risplendere, come tutto del resto. Come fare per ottimizzare i tempi e riuscire a pulire ogni angolo senza troppa fatica? Facendoci aiutare dagli elettrodomestici, quelli che già abbiamo. Ci sono funzioni che forse non conosciamo abbastanza. Andiamo a scoprirle.

Conto alla rovescia per Natale. Ci sono ancora tante cose da fare, tra regali e decorazioni, scelta del menù e pulizia della casa. Ma per fortuna possiamo farci aiutare dalla nostra lavastoviglie che non serve solo per i piatti ma anche per lavare tanti altri oggetti che di solito puliamo a mano e dimezzare così le pulizie di casa. Risparmieremo tanto tempo prezioso e ci stancheremo meno.

Pulire a fondo con notevole risparmio di acqua

La lavastoviglie di solito è sottoutilizzata perché la usiamo solo per i piatti, ma possiamo lavarci tanti altri oggetti in plastica o in metallo con innegabili vantaggi. Infatti la temperatura elevata pulisce e sgrassa a fondo in modo più efficace del lavaggio a mano con un innegabile risparmio di acqua.

Attenzione però a controllare che gli oggetti siano lavabili in lavastoviglie. Alcuni materiali, infatti, potrebbero deteriorarsi alle alte temperature. Per essere sicuri di non sbagliare verifichiamo la presenza sull’oggetto di un’etichetta specifica contenente il simbolo “dishwasher safe”, cioè lavabile in lavastoviglie. Si tratta di un quadrato con l’immagine di piatti e stoviglie sotto il getto dell’acqua, oppure di soli piatti con goccioline d’acqua.

Sgrassare la cucina in un battibaleno

Se vogliamo pulire il frigorifero velocemente e senza fatica laviamo in lavastoviglie tutte le parti smontabili. Ripiani e cassetti saranno perfettamente puliti e igienizzati. Se sono voluminosi possiamo estrarre il cestello superiore per fare spazio. Se gli accessori sono di piccole dimensioni possiamo disporli come d’abitudine. A fine lavaggio, perfettamente puliti e asciutti, dobbiamo solo rimontarli.

Anche nella pulizia del forno possiamo procedere nello stesso modo. Rimuoviamo tutte le griglie interne e laviamole ad alta temperatura. Analogo discorso per le griglie e gli altri elementi smontabili del piano cottura. Nella lavastoviglie possiamo mettere anche le manopole degli elettrodomestici se sono di plastica. Inseriamole in un sacchetto a rete dopo averle smontate e poniamole sul ripiano superiore. Si sgrasseranno alla perfezione. Così come il filtro dell’aspiratore e la grata metallica di sostegno.

Dimezzare le pulizie di casa: gli usi incredibili in bagno

Il soffione della doccia si può tranquillamente lavare in lavastoviglie per liberare i fori dal calcare e dai residui di sapone. Smontiamolo, togliamo i gommini e posizioniamolo sul ripiano superiore. Portaspazzolini e lo stesso spazzolino, portasapone e tutti i portaoggetti da doccia, in plastica, ceramica o vetro si possono lavare in lavastoviglie. Saranno anche perfettamente igienizzati e liberi da muffe e batteri. A bassa temperatura possiamo lavare anche le plafoniere dei lampadari e la tenda per la doccia.

Possiamo inserire anche le spugne e il guanto in crine che sono ricettacoli di batteri. Facciamo attenzione agli oggetti in legno che potrebbero rovinarsi e alle parti in legno di accessori realizzati con altri materiali. Non laviamo gli oggetti del bagno insieme a piatti e posate, ma con un lavaggio separato. Ricordiamoci di infilare gli oggetti piccoli in sacchetti a rete o nel cestello delle posate. Alla fine puliamo il filtro e impostiamo un lavaggio a vuoto con un tappo di aceto e uno di candeggina.