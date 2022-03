Oggi è martedì 22 marzo. È appena cominciata la prima settimana di primavera. Dal punto di vista astrologico, quella appena iniziata è una settimana molto particolare. Mercurio lascia il segno dei Pesci ed entra nel segno dell’Ariete. Sicuramente questo movimento astrale, che sembra quasi chiudere un ciclo, passando dall’ultimo al primo segno dello zodiaco, favorirà l’Ariete e i segni di fuoco. Ma non solo. In realtà, infatti, questo quadro astrologico influirà in maniera benevola anche nei confronti di altri segni. Andiamo allora a scoprire insieme cosa riserva il pianeta Mercurio ad alcuni segni zodiacali.

Mercurio in Ariete porterà soldi e fortuna a 4 segni zodiacali, grattacapi e nervosismo a Capricorno e altri 2 segni

Come preannunciato, super favorito è il segno dell’Ariete. Sono previsti giorni intensi e pieni di incontri e novità. Pieni di energia e forza vitale, i nati sotto questo segno avranno un atteggiamento molto sicuro su più fronti. Affronteranno varie questioni, sia in ambito personale che professionale, con grinta e determinazione.

Ottime notizie in vista anche per i Gemelli. Oltre a interessanti novità nel settore lavoro, si prevedono anche giornate romantiche e piene di emozioni. In particolare, il fine settimana si tingerà di rosa. Oltre a Mercurio, infatti, i gemellini avranno dalla loro parte anche Venere e la Luna.

La settimana si prospetta alla grande anche per l’Acquario. Ci saranno bellissime notizie in ambito professionale. Potrebbero infatti nascere occasioni imperdibili da saper fiutare e cogliere subito senza alcun tipo di dubbio. Settimana al top anche per il Sagittario che, oltre a Mercurio favorevole, per due giornate godrà anche della Luna in congiunzione. I nati del Sagittario restino pronti, perché si prevedono nuove opportunità e grandi occasioni lavorative. Più un fine settimana romantico e passionale.

Passiamo ora ai segni meno fortunati

Purtroppo, come spesso accade, non tutti possono gioire. Fino ad oggi, il Capricorno ha goduto dei benevoli influssi di Mercurio. Ora, però, il pianeta smette di agire in suo favore. Sorgeranno non pochi grattacapi che è bene sistemare il prima possibile, sia sul lavoro che nella sfera affettiva. Sorte simile attende i nati nel segno della Bilancia. Mercurio entra infatti in opposizione a questo segno. Ci saranno difficoltà sul lavoro e, in generale, un clima di grande tensione e nervosismo. Dopo aver scoperto chi sono i fortunelli a cui Mercurio in Ariete porterà soldi e fortuna, proseguiamo con un altro segno “nero” della settimana. A vivere giorni non proprio facili sarà anche la Vergine. Anche per i nati sotto questo segno non mancheranno rogne da risolvere. Il tutto, per giunta, in un clima nervoso che complicherà ulteriormente le cose.

