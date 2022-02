Siamo ormai giunti all’ultimo giorno di febbraio. Il mese di marzo ci conduce dritti verso la primavera, una stagione molto amata perché caratterizzata da temperature gradevoli e prati in fiore. L’oroscopo incuriosisce sempre molte persone, specie nei momenti di transizione. Ora ci troviamo proprio a cavallo tra due mesi. Vediamo quindi cosa prevede l’oroscopo per il mese ormai imminente. Qualcosa abbiamo già svelato nei giorni scorsi. Infatti, soldi e successo attendono 2 fortunatissimi segni zodiacali. Occupiamoci ora della situazione astrale di altri segni.

Secondo l’oroscopo Leone e Sagittario faranno faville a marzo mentre una sfortuna nera si abbatterà su questi 2 segni zodiacali

Animati da un grande entusiasmo e da una energia inarrestabile, i nati sotto il segno del Leone affronteranno di petto qualsiasi situazione ed avranno successo in ogni cosa in cui si cimenteranno. Successo sicuramente in ambito lavorativo, ma anche nei rapporti interpersonali. Dotati di grande simpatia ed ottimo eloquio, saranno sempre gli indiscussi protagonisti di una serata fra amici. Grazie a questa determinazione, i nati di questo segno dovrebbero approfittare anche per risolvere eventuali vecchi problemi rimasti irrisolti.

Si prevede una situazione simile anche per il Sagittario, che si sentirà molto sicuro di sé. Molto espansivi, i nati sotto questo segno si ritroveranno circondati da tanti amici, vecchi ed anche nuovi. Oltre che coltivare amicizie e relazioni interpersonali, il Sagittario dovrebbe però sfruttare questa ondata di energia positiva anche per fare progetti per il futuro e prendere decisioni importanti, soprattutto riguardanti il lavoro e la carriera.

Molto popolari e ricercati da tutti, i Leone e i Sagittario dovranno però tenere gli occhi aperti sugli invidiosi che sono sempre in agguato.

Qualcuno però sarà meno fortunato, scopriamo di chi si tratta

Abbiamo quindi visto che secondo l’oroscopo Leone e Sagittario faranno faville nelle prossime settimane. Ma non sarà così per tutti.

Il segno del Cancro sarà alle prese con qualche malanno di stagione, come tosse e raffreddore. I cancerini dovranno quindi stare riguardati, facendo attenzione soprattutto ai cambi di temperatura. A dar loro filo da torcere, ci saranno però anche altri sintomi da cambio di stagione, come lieve depressione e stanchezza cronica. I nati sotto questo segno dovranno quindi cercare di riposarsi il più possibile ed evitare di strafare, in ogni campo.

Cattive notizie anche per il segno della Bilancia, che si troverà spesso ad affrontare repentini cambi di umore e addirittura anche attacchi d’ansia. Tutto ciò avrà ripercussioni negative su ogni altro ambito della vita. In primis sulle relazioni, private e lavorative. Attenzione quindi alle conseguenze anche gravi che possono insorgere. Per distendere un po’ le tensioni, niente di meglio che un po’ di sana attività fisica.

