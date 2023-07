Ieri scrivevamo: “è la prima volta dal 6/7 aprile che i grafici e alcune divergenze ci fanno mettere in forse lo scenario di un rialzo fino al setup annuale del 4 agosto.” Siamo giunti infatti ad un punto nodale: questo mese, fino alla prima decade di agosto, dovrebbe lasciare spazio a un ribasso di circa un mese e di diversi punti percentuali. Venerdì sembrava quasi l’inizio di un ribasso, ieri Wall Street genera un segnale rialzista. Cosa attendere quindi per oggi?

Le statistiche a favore

L’attenzione di molti è sui meeting delle Banche centrali che si svolgeranno a fine mese, e sui dati dell’inflazioone dei prossimi giorni. Da questi, molto probabilmente dipenderà la decisione sui tassi. Alcuni sembrano propendere per un ulteriore rialzo già a luglio per BCE e FED, ma non è ancora scontato.

Il rialzo, a prescindere da questi particolari, dovrebbe continuare. Il pattern annuale atteso è il seguente: minimo nel primo trimestre, massimo a cavallo fra fine novembre e inizio dicembre.

Probabilità questa che è stata confermata anche dal barometro di gennaio. Questo è un indicatore che in base alle serie storiche, con probabilità del 90% circa, ha individuato il segno annuale.

Vedremo poi cosa accadrà.

Wall Street genera un segnale rialzista: oggi è decisivo

La seduta di contrattazione del 10 luglio si è chiusa in rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.944,40

Nasdaq C.

13.685,48

S&P500

4.409,53.

Cosa dobbiamo monitorare nei prossimi giorni, e quali sono i libvelli che potrebbero cambiare la tendenza in corso?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

33.610

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Oggi vedremo se il segnale di ieri, che sembrerebbe sconfessare l’ipotesi di un ribasso imminente, verrà confermato o meno. Oggi scadrà un setup, e in queste date vengono segnati minimi/massimi, assoluti/relativi o accelerazioni dei prezzi.

