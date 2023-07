Il trucco più facile del Mondo per pulire le vongole e 2 ricette facilissime per dire addio ai soliti spaghetti

Le vongole sono uno dei cibi simbolo dell’estate. Molti, però, rinunciano a cucinarle perché troppo difficili da pulire. Niente di più sbagliato. Stiamo per scoprire qualche trucchetto sconosciuto per spurgare e togliere la sabbia alle vongole e 2 ricette che ci faranno impazzire.

L’estate è la miglior stagione dell’anno per portare in tavola ricette a base di pesce. Il pesce è un alimento sanissimo, scarti compresi, e uno dei più gustosi in assoluto. E che dire, poi, di molluschi come cozze, fasolari, ostriche e vongole, vere e proprie prelibatezze dei nostri mari? Oggi parleremo proprio di queste ultime e scopriremo il trucco più facile del Mondo per pulire le vongole. Ma non solo. Aggiungeremo anche due ricette che pochissimi conoscono per non cucinarle per l’ennesima volta con spaghetti o linguine.

Come pulire le vongole velocemente e dire addio alla sabbia

Tutti noi sappiamo che per goderci al massimo il sapore unico delle vongole dobbiamo pulirle nel modo giusto. Ovvero, dobbiamo farle aprire per togliere sabbia ed eventuale sporcizia. Il metodo tradizionale per farlo è metterle a bagno in acqua salata, rispettando la proporzione di 30 o 40 grammi di sale fino per ogni litro. Ovviamente dobbiamo usare il sale fino perché si scioglie più velocemente.

Esistono, però, altri due trucchetti che pochi conoscono per spurgare le vongole. Il primo è quello di inserire un cucchiaio di farina all’acqua salata. Il secondo di inserire nella ciotola piena d’acqua una cipolla cruda e divisa in quattro. Funzionano davvero. Provare per credere.

I garganelli con le vongole e i ceci sono il piatto dell’estate

Se proviamo a digitare “vongole” online compaiono centinaia di ricette su come cucinarle con gli spaghetti e con altri ingredienti inaspettati. Ma perché fermarsi ancora una volta ai grandi classici? Proviamo a sperimentare e a preparare un piatto di garganelli con vongole e ceci, piatto che arriva direttamente dalle Marche. Per 4 persone ci serviranno soltanto 3 etti e mezzo di garganelli all’uovo, 4 etti di vongole e 2 etti di ceci. A questi andremo ad aggiungere della polpa di pomodoro e tutti gli ingredienti per preparare il classico soffritto.

La preparazione è semplicissima. Una volta pronto il soffritto, sarà sufficiente aggiungere in padella polpa e ceci e infine le vongole. 15 minuti per far asciugare la salsa e poi potremo usarla per condire i garganelli.

Il trucco più facile del Mondo per pulire le vongole e cucinare un secondo piatto da chef in 15 minuti

Molti pensano che le vongole vadano riservate esclusivamente ad antipasti e primi piatti. Un errore veramente imperdonabile. Con 1 kg di vongole e 15 minuti di tempo possiamo infatti preparare un secondo da leccarsi i baffi.

Puliamo le vongole come abbiamo appena imparato a fare e facciamo soffriggere due spicchi d’aglio in una padella grande. Scoliamo i molluschi e aggiungiamoli in padella quando l’aglio inizia a dorarsi. Aggiungiamo 100 ml di vino bianco e facciamo cuocere finché è completamente evaporato. Copriamo la padella di vongole e facciamo cuocere per altri 2 o 3 minuti a fuoco medio. Togliamo il coperchio, spolveriamo abbondantemente con del prezzemolo e saltiamo i molluschi. Siamo pronti per la tavola.