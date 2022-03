Dopo aver raggiunto obiettivi rilevanti nella data di setup del 7 marzo, è iniziato un rimbalzo consistente in Europa, mentre Wall Street e il Nikkey 225 si sono mossi in laterale ribassista. Mercati ancora indecisi a una nuova prova importante fra lunedì e martedì prossimo ma procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione dell’11 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.552

Eurostoxx Future

3.659

Ftse Mib Future

23.061

S&P 500 Index

4.204,32.

Le previsioni scontano ribassi fino al mese di giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura dell’11 marzo.



Mercati ancora indecisi a una nuova prova importante fra lunedì e martedì prossimo. Sell off o ulteriore rimbalzo?

Il rimbalzo si è fermato sotto delle resistenze importanti e quindi sarà decisivo l’inizio della prossima settimana. Conferma che il minimo per il momento è stato segnato oppure sell off e anche forte, con vero e proprio panico già da subito?

I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.270. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.093.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.602. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.827.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 22.765. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.125.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.291. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.327.

Posizione di trading multidays in corso

Short su S&P 500 e Flat su tutti gli altri indici azionari analizzati. I mercati americani continuano a muoversi in modo opposto da quelli europei.

Quale movimento attendere per lunedì?

Difficile fare una previsione con le probabilità a favore. Siamo nuovamente in un momento nodale.

