L’incidente aero che ha coinvolto il Boeing 737 MAX 9 ha travolto la società, mentre Airbus vola in Borsa e nelle vendite. Così mentre la Boeing è al centro delle polemiche, Airbus ne approfitta

Le conseguenze dell’incidente aereo

L’Autorità di regolamentazione dell’aviazione statunitense (FAA) ha esteso il fermo degli aerei Boeing 737 MAX 9 a tempo indeterminato per ulteriori controlli di sicurezza, in risposta alla rottura di un pannello della cabina di un nuovo jet durante il volo. United Airlines e Alaska Airlines hanno cancellato voli fino a martedì, mentre la FAA ha annunciato una serie aggiuntiva di ispezioni prima di considerare il ritorno in servizio dei jet.

La FAA intensificherà la supervisione della Boeing, considerando la possibilità di affidare a un’entità indipendente la certificazione della sicurezza dei nuovi aerei, precedentemente assegnata al costruttore. La decisione di mantenere a terra 171 aerei con la stessa configurazione coinvolta è stata motivata dalla “sicurezza dei viaggiatori americani”.

La Boeing perde quota in Borsa

Boeing ha subito una perdita del 2,2% nelle azioni, scendendo del 12% dall’incidente del 5 gennaio. La fiducia in Boeing è stata minata dagli incidenti precedenti del MAX 8, portando a riforme nella certificazione di nuovi aeroplani. L’indagine formale della FAA si concentra sui problemi del MAX 9 come una questione di produzione piuttosto che di progettazione.

La FAA esaminerà la catena di produzione e dei fornitori e valuterà la delega di responsabilità critiche alla Boeing. Alaska e United hanno cancellato voli a causa della messa a terra, mentre la crisi aumenta per Boeing.

La FAA cerca di identificare le cause principali, valutando se la delega di compiti critici alla Boeing debba essere rivista. Boeing si è impegnata a cooperare con il regolatore, e il fornitore Spirit AeroSystems ha dichiarato di sostenere l’audit sulla produzione. L’esperto di sicurezza aerea statunitense John Cox solleva domande sulla capacità a lungo termine della FAA di aumentare la supervisione, mentre i critici hanno suggerito che il budget limitato ha portato all’eccessiva delega di responsabilità a Boeing. Nel 2021, Boeing ha accettato di pagare 6,6 milioni di dollari di sanzioni per non aver rispettato un accordo di sicurezza del 2015, e la FAA ha avviato una revisione esterna della cultura della sicurezza di Boeing nel gennaio 2023.

Airbus, nel frattempo, ha chiuso il 2023 con un record storico di commesse

Mentre la Boeing è al centro delle polemiche, Airbus ne approfitta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo della società europea ha approfittato della crisi di Boeing chiudendo la settimana con un rialzo che non si vedeva da circa un anno. Al momento, quindi, la tendenza in corso è al rialzo e potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 147,30 € potrebbe portare a un’inversione ribassista.

Letture consigliate

Come recuperare l’Assegno Unico dal settimo mese di gravidanza