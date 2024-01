Le azioni con dividendi possono essere molto utili per chi è alla ricerca di titoli in grado di fornire anche un reddito affidabile nel lungo periodo. Eccone alcune che offrono un elevato rendimento e che appartengono al mercato americano.

Negli ultimi giorni si sente parlare molto del mercato USA a causa delle trimestrali attualmente in corso. Si tratta di uno dei quattro momenti dell’anno in cui le aziende annunciano i propri risultati finanziari. Proprio per questo, gli occhi sono puntati su Wall Street.

Per chi ha intenzione di conoscere meglio il mercato USA, illustriamo 5 azioni americane con dividendi ad alto rendimento.

ZIM Integrated Shipping Services (ZIM)

Si tratta di una compagnia di spedizioni internazionali di merci israeliane. Il rendimento dei suoi dividendi è del 125,93%. È quotata a New York soltanto dal 2021.

CVR Partners, LP (UAN)

Quest’azienda appartiene ad un settore completamente diverso da quello di ZIM e cioè a quello agricolo. Precisamente, si occupa della produzione di fertilizzanti azotati. Il rendimento dei suoi dividendi è del 38,82%.

Icahn Enterprises L.P. (IEP)

Icahn Enterprises investe in diversi settori, tra cui quelli dell’energia, dei metalli delle automotive. Il rendimento dei suoi dividendi è del 35.07%.

Via Renewables Inc (VIA)

Si tratta di una società indipendente di servizi energetici al dettaglio, che offre ai clienti residenziali e commerciali degli Stati Uniti una scelta alternativa per il gas naturale e per l’elettricità. Il rendimento dei suoi dividendi è del 34,17%.

5 azioni americane con dividendi dall’alto rednimento: Diana Shipping Inc. (DSX)

Diana Shipping Inc. opera nel settore del trasporto marittimo e si occupa nello specifico del noleggio a scafo nudo di navi dry bulk.

Anche questo è un titolo azionario di Wall Street i cui dividendi hanno un rendimento elevato, del 19,93% circa.

