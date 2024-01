Quando avverrà il primo taglio dei tassi BCE? Ecco l’ipotesi di Goldman Sachs

La situazione dei tassi di interesse è una delle più calde e interessanti dell’attuale scenario economico globale. Presto, però, potrebbero esserci delle novità in proposito. Ecco l’ipotesi di una delle più note banche d’affari al mondo.

Come ormai è ben noto, nel 2023 i tassi di interesse sono stati aumentati notevolmente. Questo ha portato ad una serie di conseguenze sui mercati e anche a scelte diverse da parte degli investitori, portando, ad esempio, a prediligere il tasso fisso piuttosto che quello variabile. Per quest’anno, si attende un taglio dei tassi di interesse. Ma quando avverrà e a quale proporzione ammonterà secondo le previsioni?

Nell’ultimo meeting delle Banche centrali, la BCE è rimasta molto cauta sul futuro dei tassi di interesse e su un loro eventuale ribasso. Al contrario, Jerome Powell e la Federal Reserve hanno lasciato intendere che il loro intento sia quello di tagliare per ben tre volte i tassi nel secondo semestre dell’anno corrente.

Tuttavia, per Goldman Sachs i tagli dei tassi BCE potrebbero avvenire in un mese preciso. Scopriamo di quale si tratta.

Quando avverrà il primo taglio dei tassi BCE? L’ipotesi della nota banca d’affari Goldman Sachs

Per la nota banca d’affari, il primo taglio dei tassi BCE potrebbe avvenire già nel mese di aprile. Il taglio previsto sarebbe dello 0,25%.

Inoltre, sarebbero previsti altri tagli dello 0,25% nel corso dell’anno, fino ad arrivare al 2,25% nella prima parte del 2025. Il punto di partenza? L’attuale 4%.

Ecco, quindi, quando avverà il primo taglio dei tassi BCE secondo Goldman Sachs.

Uno scenario alternativo, tagli a marzo invece che ad aprile

Questo, quindi, è quanto si aspetta Goldman Sachs. Potrebbero esserci delle sorprese? Sì e in quel caso il primo taglio dei tassi potrebbe avvenire addirittura prima e cioè a marzo. Qualora tale scenario si verificasse, il secondo taglio sarebbe ad aprile e dello 0,50%.

Non resta quindi che attendere le prossime notizie per capire se la BCE deciderà di muoversi davvero in questo modo.

