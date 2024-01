L’Assegno Unico e universale sui figli a carico è una prestazione che tocca a tutte le famiglie con figli a prescindere dall’ISEE. Infatti basta presentare la domanda una sola volta per prenderlo fino a quando i figli superano i 21 anni di età o fino a quando entrano delle variazioni reddituali o di situazione personale dei figli maggiorenni.

La misura ha sostituito gli ANF (Assegni Nucleo Familiare), il Bonus Bebè, le detrazioni per i carichi di famiglia ed anche il Premio alla Nascita. Proprio il fatto che ha sostituito anche quest’ultima misura, fa si che l’Assegno Unico sia fruibile a partire dal settimo mese di gravidanza. Ma come si fa a prenderlo prima della nascita?

Come recuperare l’Assegno Unico dal settimo mese di gravidanza

Proprio recentemente l’INPS ha confermato, per chi già prende l’Assegno Unico, che per il 2024 non serviranno nuove domande. Basta quella delo scorso anno. L’ISEE però va rinnovato, perché anche se non è necessario per prendere l’Assegno (basta la sola domanda), è necessario per la determinazione degli importi spettanti.

Quindi, per evitare che la famiglia interessata prenda il minimo previsto, meglio rinnovare l’ISEE per tempo. Perché il mese di gennaio è salvaguardato dall’uso del vecchio ISEE, mentre a febbraio si passa ai nuovi dati. Chi rinnova l’ISEE entro giugno, così come chi presenta la domanda la prima volta entro giugno, può recuperare gli arretrati. Chi presenta domanda dopo, riceverà l’assegno dal mese successivo a quello di completamento della modulistica richiesta.

Bonus Mamma Domani assorbito

Come dicevamo, l’Assegno Unico ha assorbito anche il Bonus Mamma Domani. Questo Bonus si prendeva al settimo mese di gravidanza e valeva 800 euro una tantum. Anche l’Assegno Unico si prende dal settimo mese di gestazione, ma bisogna aspettare la nascita per presentare domanda. Infatti la domanda è telematica. Può essere presentata con SPID, CIE o CNS, ma anche con CAF e Patronati. Cambia poco però, perché per la presentazione servono i dati anagrafici del neonato. Che non esistono se il lieto evento non si è ancora materializzato. Pertanto, solo dopo la nascita si potrà presentare istanza. E con il primo rateo di Assegno Unico, l’interessato riceverà anche gli arretrati dal settimo mese di gravidanza. Ecco quindi come recuperare l’Assegno Unico dal settimo mese di gestazione.