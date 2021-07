Molti appassionati di giardinaggio hanno iniziato ad avvicinarsi a questo mondo partendo proprio dalle piante grasse. Poiché sono facili da curare e molto belle da vedere, queste piante non devono mancare nella nostra collezione.

In questo articolo analizzeremo una meravigliosa pianta grassa, chiamata Borracina Acre, o anche detta erba pignola. Si tratta di una pianta succulenta sempreverde, perfetta per riempire giardini rocciosi, balconi e terrazzi.

Mai più giardini e balconi spenti grazie a questa bellissima pianta grassa sempreverde

Appartenente alla famiglia delle Crassulaceae, questa bellissima pianta grassa è caratterizzata da due diversi tipi di fusti.

Uno sterile, composto da numerose foglioline ed uno fertile, che sostiene la fioritura e dove le foglie sono ben distanziate.

Le foglie sono ovali, carnose e disposte in maniera tale da formare una specie di spirale, quasi ipnotica.

Inoltre, sono molto dure per via dell’acqua presente nei tessuti vegetali.

I fiori sbocciano tra maggio e luglio e sono piccoli, formati da una corolla di 5 petali disposti a forma di stella. Le infiorescenze di questa pianta sono apprezzate soprattutto perché, col tempo, formano folti cespugli tappezzanti.

Quali sono le cure?

La Sedum acre oltre ad essere una bellissima pianta colorata e tappezzante, non ha neanche bisogno di molte cure. Quindi è perfetta per chi non ha confidenza con il giardinaggio, o non possiede molto tempo da investirci.

È una pianta che comunque preferisce un’esposizione in pieno sole. Sopporta benissimo il caldo estivo e resiste anche a temperature inferiori ai 10 gradi.

Anche per quanto riguarda il terreno, si adatta abbastanza bene ovunque, ma predilige quelli argillosi e ben drenati.

Grazie alla quantità di acqua che riesce ad immagazzinare nelle foglie, la pianta sopravvive anche a lunghi periodi di siccità. Se viene coltivata in vaso, ha bisogno di essere annaffiata sporadicamente in estate, soprattutto quando fa troppo caldo.

Infine, è importante la fase di concimazione che deve avvenire almeno una volta al mese, tranne durante l’inverno. Una volta diluito con acqua, il concime deve contenere azoto, fosforo e potassio in quantità bilanciate.

Approfondimento

Quindi, non avremo mai più giardini e balconi spenti grazie a questa bellissima pianta grassa sempreverde.

