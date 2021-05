Il caldo inizia a farsi sentire, con l’arrivo imminente della stagione estiva, ma non saremo gli unici a soffrirne. Certi tipi di piante, infatti, nonostante i raggi del Sole siano fondamentali per nutrirle, non sopportano la troppa esposizione al caldo.

Quindi se dobbiamo abbellire il nostro balcone con delle belle piante, in questo periodo, è necessario scegliere delle tipologie resistenti. Perciò, ecco le 5 piante più belle dell’estate che sopportano il caldo e che renderanno i nostri balconi colorati e sgargianti da fare invidia

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Gelsomino Azzurro

Questa pianta rampicante sempreverde, chiamata Plumbago, è molto resistente al caldo. È l’ideale per abbellire il balcone e può essere anche usata come pianta ricadente.

In inverno, però, va riposta dentro in casa, perché non può sopravvivere al freddo.

Clematis

Anche questa è una pianta rampicante perenne e sopravvive bene al sole. A differenza del Plumbago, essa può resistere anche alle temperature più basse. Oltre ad essere adatta per ogni stagione, sta bene ovunque, sia in giardino che in piena terra. Ma fa il suo figurone anche in vaso sul balcone.

Infatti, è indicata per chi vuole creare una parete divisoria fiorita, o per coprire un angolo di muro.

Petunia Nana

Conosciuta col nome di Calibrachoa è la pianta ideale per chi vuole creare un balcone molto colorato. La sua lunga fioritura, da aprile ad ottobre, le permette di non aver bisogno di molte cure. Inoltre, produce una grande quantità di fiori, che resistono al caldo ed alla pioggia.

Non riesce a sopportare temperature rigide al di sotto dei 5 gradi.

Portulaca

Anche questa pianta riesce a sviluppare una fioritura abbondante solo alla luce diretta del sole.

Quindi è proprio indicata per esser coltivata in piena estate, mentre in inverno va spostata in casa, al riparo da agenti atmosferici. La particolarità di questa pianta è che anche commestibile.

Ibisco

Questa è un’altra delle piante più apprezzate d’estate. Non profuma tantissimo, ma ha dei fiori veramente sgargianti. Chi la possiede di solito la utilizza per realizzare siepi, oppure per abbellire giardino e balcone.

Fiorisce nei tre mesi d’estate, da giugno a settembre. Mentre in inverno può essere coltivata tranquillamente in casa.

Approfondimento

Quindi ecco le 5 piante più belle dell’estate che sopportano il caldo e che renderanno i nostri balconi colorati e sgargianti da fare invidia.

Un’altra pianta che sta spopolando su tutti i balconi sono le ortensie, dove possiamo leggere un approfondimento cliccando qui.