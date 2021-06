Le piante grasse in generale sono una soluzione pratica e funzionale per chi ha poco tempo da dedicare alla coltivazione. Eppure, anche chi ha il pollice verde ama circondarsi di queste meraviglie della natura per via del loro fascino, dei colori e della loro longevità.

Ne esistono davvero svariate tipologie, ognuna con le proprie caratteristiche e modalità di coltivazione e fioritura. Una pianta grassa davvero molto bella e particolare è la Kalanchoe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In pochi la conoscono ma è questa la pianta grassa dai mille colori che sta facendo impazzire tutti

La Kalanchoe è una pianta succulenta utilizzata per fini ornamentali appartenente alla famiglia delle Crassulacee.

Tra le 150 varietà la più comune è quella blossfeldiana, composta da grandi foglie carnose e verdi e da foglie piccole dai colori sgargianti. Infatti, la caratteristica più bella è che possiamo vederla fiorire con le tonalità più variegate. Come tutte le piante grasse non ha bisogna di cure particolari, ma bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti che vedremo tra poco.

Poche cure ma essenziali

Quindi in pochi la conoscono ma è questa la pianta grassa dai mille colori che sta facendo impazzire tutti, anche chi ha il cosiddetto “pollice nero”.

Infatti, non ha bisogno di particolari attenzioni anche se ci sono degli aspetti da considerare, primo fra tutti l’esposizione.

Bisogna tener presente che non sopporta i climi rigidi, ma in questo periodo il vero nemico è il Sole con i suoi raggi diretti. Infatti, l’ideale sarebbe collocarla in una ombra luminosa nelle ore più calde della giornata.

Per quanto riguardo l’annaffiatura la Kalanchoe non ha bisogno di molta acqua. Quindi in estate possiamo irrigarla al bisogno ogni 2-3 giorni accertandosi che il terreno sia ben asciutto.

Nonostante sia una pianta forte e resistente anche questa ha bisogno di concimi in grado di donarle le giuste sostanze nutritive.

Il consiglio è quello di utilizzare un fertilizzante che abbia un’alta concentrazione di potassio che può garantire una fioritura copiosa. Nel caso di comparsa di foglie e fiori secchi bisogna procedere subito con una potatura.

Approfondimento

Molti hanno piantato le orchidee ma pochi sanno che per mantenerle in salute d’estate bisogna seguire queste regole fondamentali.