Meno di 50.000 euro per acquistare casa nella prestigiosa Valtellina e fare vacanze estive e invernali

Per chi vuole investire i propri risparmi acquistare un immobile in una località montana o di mare può avere notevoli vantaggi. Ecco delle occasioni davvero incredibili, ad esempio ci vogliono meno di 50.000 euro per acquistare casa nella prestigiosa Valtellina.

Le elevate temperature e il caldo torrido e insopportabile aumenta il bisogno di staccare dai problemi di ogni giorno e rilassarsi. C’è chi desidera di sdraiarsi al sole e farsi cullare dalle onde del mare e chi invece preferisce l’aria fresca e lunghe passeggiate in montagna. Il nostro Paese è ricco di località meravigliose di mare e di montagna, come la Sardegna, la Puglia, la Campania, il Trentino, il Piemonte, l’Abruzzo. Insomma si ha davvero l’imbarazzo della scelta, basta solo scegliere la località più adatta alle esigenze nostre e della famiglia.

Tuttavia l’impresa più ardua nell’organizzare la vacanza in famiglia è proprio la scelta della meta che accontenti proprio tutti. Avere una seconda casa al mare o in montagna presenta sicuramente diversi vantaggi. Innanzitutto non ci stresseremo a scegliere dove andare, poi non dovremo più pagare per costosi resort o villaggi turistici che magari non rispondono alle aspettative. Se stiamo pensando che acquistare una casa al mare o in montagna sia un sogno irrealizzabile, per il quale occorrono molti soldi stiamo sbagliando. Le offerte di vendita immobiliare sono davvero tante come anche le occasioni di un buon prezzo.

Sembra incredibile ma occorrono meno di 50.000 euro per una casa in Valtellina!

Acquistare un immobile a buon prezzo in una località strategica, vicino a diversi luoghi d’interesse, può diventare un investimento davvero conveniente. Si potrebbe pensare di affittarlo per periodi brevi o lunghi, utilizzarlo poi per le nostre vacanze o rivenderlo in base ai prezzi di mercato. Chi ad esempio si aggiudica un bene all’asta, spesso lo paga ad un prezzo anche notevolmente più basso rispetto al mercato immobiliare.

In tal caso potrebbe rivenderlo secondo i prezzi di mercato e guadagnarci un bel po’. Addirittura acquistando un immobile messo all’asta a Praia a Mare a 25.000 euro, potremmo rivenderlo a 85.000 euro. Anche per chi ama la montagna, possono farsi degli affari davvero incredibili, come a Comano Terme, dove si possono acquistare case anche a 30.000 euro. Per gli appassionati della montagna e delle lunghe passeggiate, anche in Valtellina si possono fare degli ottimi affari. Cercando, infatti, sui siti di offerte immobiliari come Immobiliare.it o Idealista, ci sono diverse offerte interessanti potendo bastare anche meno di 50.000 euro per acquistare casa.

Ecco delle possibilità di acquisto davvero interessanti

A Tovo Sant’Agata, un piccolo Comune della media Valtellina, in provincia di Sondrio si può acquistare una casa di ben 150 mq a 75.000 euro. L’immobile è composto da 5 camere, cucina abitabile e 2 bagni. A Delebio invece c’è un immobile all’asta di 161 mq, in buono stato abitabile da subito ad un prezzo davvero imbattibile, ovvero ad euro 52.362,67. Nel prezzo è compreso anche il box auto. Gli interessati dovranno affrettarsi perché la data di vendita è fissata al prossimo 29 settembre. Inoltre a Rasura, il primo Comune della Val Gerola, ad appena 9 km da Morbegno, c’è un’altra occasione ad un prezzo davvero interessante. Ovvero, un trilocale di circa 65 mq a 45.000 euro, posto in una posizione panoramica dove poter ammirare la meravigliosa natura valtellinese.

(n.d.r. In questo articolo vengono riportate notizie a titolo di informazione e in modo gratuito e senza alcun altro interesse)