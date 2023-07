Per fare il pane morbido in casa ecco la ricetta che Filippa Lagerback consiglia. Finirà in un baleno!

Per fare il pane morbido in casa ecco la ricetta di Filippa Lagerback-proiezionidiborsa.it

Sulle nostre tavole oltre alla pasta è spesso presente il pane. Assume in varie Regioni italiane forme diverse e si può farcire in tanti modi. Preparare a casa questo alimento appassiona molte persone anche famose. Per un panino speciale e molto morbido potremmo eseguire la ricetta che Filippa Lagerback ha postato sui social. Ecco di cosa si tratta.

Uno degli alimenti più antichi sembrerebbe essere il pane. Gli archeologi infatti avrebbero trovato tracce di un cibo a base di cereali ed acqua in Giordania. Risalirebbe a circa 12.000 anni a.C. Tra i primi panificatori troviamo gli Egizi, gli Ebrei e i Greci.

Il pane è una ricca fonte di carboidrati e assume un valore nell’alimentazione umana da migliaia di anni. Ricordiamo anche il suo legame con la religione, soprattutto ebraico-cristiana. Con il tempo ai cereali macinati e all’acqua si aggiunsero altri ingredienti. Oltre al lievito pensiamo all’olio, al latte, ai semi oleosi e alle erbe aromatiche. Diffuso in tante parti del Mondo e in Italia, si può acquistare in diverse forme e sapori.

Per fare il pane morbido in casa ecco la ricetta di uno cinese

In Italia abbiamo una vasta scelta di tipologie di pane. Ogni Regione ha infatti forme e sapori tipici da offrire al palato. Per preparare qualcosa di speciale potremmo attingere però a tradizioni straniere.

La nota modella e conduttrice Filippa Lagerback ha di recente proposto su Instagram una ricetta di origine cinese. Ha preparato in pochi passaggi dei panini morbidi da farcire in vario modo. Potremmo preferire verdure, pesce, pollo oppure marmellata e crema di nocciole.

Ecco cosa occorre per farli a casa:

320 g di farina 0 ;

; 30 g di zucchero semolato;

semolato; 6 grammi di lievito di birra disidratato;

di birra disidratato; 100 ml di acqua ;

; 70 ml di latte ;

; 20 ml di olio di semi;

di semi; un pizzico di sale.

Come impastare e cuocere i panini bao

Mescolare la farina setacciata insieme allo zucchero e al lievito. Riscaldare il latte con l’acqua, olio e sale e aggiungere nella ciotola. Impastare per bene, coprire e fare lievitare per 2 ore. Filippa consiglia nel frattempo di preparare la farcitura. Potremmo quindi saltare in padella delle verdure come peperoni, pomodori e carote. Un’altra idea sarebbe utilizzare fettine di avocado, salmone e rucola.

Riprendiamo l’impasto, facciamo un salsicciotto e dividiamolo in 10 pezzi. Formiamo dei panini tondi e facciamo lievitare per altri 30 minuti. Stendiamoli poi con il mattarello e mettiamo un pezzo di carta forno all’interno. Richiudiamo e rifacciamo lievitare per altri 30 minuti. Per la cottura possiamo usare una vaporiera. Il tempo utile sarà di 25 minuti. In alternativa, usiamo su una pentola con acqua bollente un colapasta d’acciaio con un coperchio. Infine, i bao si potrebbero cuocere in forno. Serviamoli con una farcitura salata oppure dolce.

Per fare il pane morbido in casa ecco la ricetta adatta da provare subito.