Come far diventare 25.000 euro subito 85.000 euro anche dopo l’estate con queste case al mare e non serve il notaio

Come far diventare 25.000 euro subito 85.000 euro con la compravendita di immobili-proiezionidiborsa.it

Acquistare case al mare vicino alla spiaggia senza spendere cifre astronomiche è possibile ed è un ottimo investimento per chi vuole rivendere. Ecco come fare.

Con l’avvicinarsi dell’estate, sono tanti gli italiani che cominciano a programmare le proprie vacanze e a rimanere sbalorditi dai prezzi sempre più elevati. Chi ha la fortuna di avere case al mare o in montagna, sicuramente sarà più avvantaggiato. Infatti oltre a poterle mettere a reddito con affitti brevi ai turisti, potrà trascorrervi la settimana che più preferisce quasi a costo zero. Se stiamo pensando che però per acquistare una casa al mare ci vogliono centinaia di migliaia di euro, ci stiamo sbagliando.

È possibile infatti fare degli affari incredibili a buon prezzo nelle Regioni italiane più belle d’Italia, come la Sardegna. In particolare a Quartu Sant’Elena, a sud della Sardegna, possono acquistarsi case a 50.000 euro. Sembra incredibile? Ebbene non lo è, basta semplicemente saper cercare sui siti immobiliari o delle aste giudiziarie per poter fare degli affari incredibili. Per chi ha accumulato risparmi da tanto tempo, probabilmente è arrivato il momento d’investirli ed il settore immobiliare potrebbe essere un’opzione super conveniente.

Come far diventare 25.000 euro subito 85.000 euro già dopo l’estate? È possibile acquistando queste case

Tenere i soldi fermi sul conto in un periodo come questo non è per nulla conveniente soprattutto a causa dell’inflazione e dei costi fissi. Aggiudicarsi una casa all’asta infatti può essere davvero un affare, in quanto si possono acquistare immobili a prezzi incredibilmente inferiori al reale prezzo di mercato. Oltre al fatto che non ci sono spese notarili. Ci stiamo chiedendo come far diventare 25.000 euro subito 85.000 euro già dopo l’estate? Basta dare un’occhiata sui siti immobiliari o delle aste giudiziarie e trovare occasioni incredibili. Infatti se intendiamo far lievitare i nostri risparmi potremmo acquistare una casa all’asta e rivenderla in base agli attuali valori di mercato. Addirittura è possibile trovare all’asta case a meno di 30.000 euro nel Cilento, a sud dell’Italia, una località amata in tutto il Mondo.

Ecco un’offerta incredibile

Un’altra località incredibilmente affascinante per il suo mare cristallino è in Calabria, ovvero Praia a Mare, in provincia di Cosenza, meta di tantissimi turisti. Su diversi siti immobiliari, si trovano infatti ci sono diverse case da poter acquistare proprio in questa favolosa località. Ad esempio sul sito Immobiliare.it, viene riportata notizia dell’asta* di un bilocale a Praia a Mare, a pochi passi dal mare, di 66 mq. Inoltre, cosa assolutamente da non valutare, è che l’immobile è libero e pertanto immediatamente disponibile ed in buono stato.

Il prezzo base parte da 25.500 euro e la prossima vendita è il 3 maggio, pertanto chi intende fare un grande affare dovrà affrettarsi. Acquistare un bilocale a questo prezzo è davvero un affare incredibile. Infatti il valore di mercato delle abitazioni di tipo civile a Praia a Mare vanno da 1.150 euro fino a 1.700 euro al mq. Questi dati sono riportati dalla Banca dati delle quotazioni di mercato dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto se pure volessimo fare una media di 1.300 euro al mq, potremo rivenderla ad un prezzo di circa 85.800 euro. In tal modo potremo guadagnare oltre il doppio dell’importo investito.

(*n.d.r. Eventuali altre informazioni si possono cercare sui siti immobiliari indicati. Proiezionidiborsa si limita a riportare a titolo gratuito l’informazione e non ne risponde a nessun titolo della veridicità o meno).