È questa la località di montagna dove comprare case a meno di 30.000 euro a pochi passi dalle terme e da cime meravigliose

Sogni una casa in montagna, immersa nel verde vicino a laghi con splendidi paesaggi montuosi? Ecco delle occasioni assolutamente da non perdere, infatto è questa la località di montagna dove comprare case a meno di 30.000 euro .

Avere una seconda casa al mare o in montagna è sicuramente gratificante anche dal punto di vista economico. La si può fittare per tutto l’anno o per brevi periodi e ricavarne un’ottima rendita. Ma può anche essere semplicemente il luogo delle nostre vacanze in famiglia o dove rifugiarsi per allontanarsi da routine e stress quotidiani. Se invece stiamo pensando a come investire i risparmi, potrebbe essere un’ottima idea acquistare una casa proprio nel luogo dove amiamo trascorrere le vacanze. Nonostante in questo momento storico tutto costa di più, si possono fare degli ottimi affari.

Spulciando tra i siti immobiliari, oltre a case dai prezzi stellari, si possono trovare delle occasioni davvero imperdibili e far lievitare il nostro capitale. Potremmo infatti acquistare case a meno di 30.000 euro e rivenderle a prezzi molto più elevati. Ad esempio aggiudicandoci una casa all’asta, potremmo trasformare 25.000 euro in ben 85.000 euro. Se poi non abbiamo intenzione di rivenderla, potremmo darla in locazione per brevi periodi e creare una rendita mensile. O ancora, potremmo semplicemente utilizzarla per le nostre vacanze senza dover spendere migliaia di euro per hotel e villaggi. Chi ama il mare e la Sardegna potrebbe addirittura trovare case ad un prezzo di 50.000 euro.

È questa la località di montagna dove poter comprare case a prezzi super vantaggiosi

Se amiamo particolarmente la montagna, possono trovarsi occasioni imperdibili in una delle Regioni italiane più a nord, dove è bello andare sia d’estate che d’inverno. Ovvero il Trentino Alto Adige, una regione diventata una meta turistica sempre più affermata ricca di tantissime strutture ricettive di altissimo livello. Spulciando tra i vari siti di offerte immobiliari e di aste giudiziarie, possiamo trovare case in montagna a meno di 30.000 euro. In particolare, in località Ponte Arche, a Comano Terme, ci sono diverse case in vendita all’asta a partire da 31.000 euro. Infatti è questa la località di montagna dove si possono trovare delle case a prezzi super convenienti.

Tra le diverse offerte, spicca un appartamento di circa 42 mq facente parte di un condominio residenziale con cantina e posto auto coperto. Per partecipare all’asta, prevista per il 20 giugno, può presentarsi un’offerta minima di 23.250,00 euro. Questa località del Trentino sud occidentale è un luogo molto amato dai turisti in quanto a metà strada tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta. Nonché per la sua vicinanza alle Terme di Comano un importantissimo parco termale e centro dermatologico d’eccellenza in Europa.

Prima di procedere alle offerte è importante non perdere di vista questi aspetti essenziali

Aggiudicarsi un bene all’asta è sicuramente conveniente per i prezzi d’acquisto molto più bassi rispetto al valore reale di mercato. Tuttavia la fregatura potrebbe essere dietro l’angolo, se non si sta attenti. Pertanto se non si è esperti, la prima cosa da fare è farsi seguire da un professionista e non lasciarsi incantare subito dal prezzo basso. Nonché studiare attentamente e dettagliatamente la perizia contenente tutti gli atti del procedimento, la descrizione dell’immobile e lo stato di fatto e di diritto dell’immobile. Accertarsi inoltre che il bene non sia occupato dal debitore esecutato, suoi familiari o inquilini con contratto in corso. Le procedure per liberare l’immobile potrebbero richiedere tempo, limitando il godimento dell’immobile e dei suoi potenziali rendimenti.

