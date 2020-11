Il mese di novembre è ricco di colori e sapori. La zucca in questo mese ha un sapore unico e il suo colore abbellisce ogni pietanza. Associata alla mela e alle castagne è un mix perfetto realizzato in un unico piatto. Facile e veloce, richiede un tempo di preparazione di 15 minuti. Ecco la ricetta delle mele, zucca e castagne unite in un unico piatto per deliziare il palato con un mix di sapori autunnali.

Ricetta mele, zucca e castagne

Mele, zucca e castagne unite in un unico piatto per deliziare il palato con un mix di sapori autunnali, ingredienti per quattro persone:

a) due mele rosse;

b) 450 gr di zucca;

c) 20 castagne lessate e sbucciate;

d) un cucchiaio di pinoli;

e) un cucchiaio di uva sultanina;

f) tre cucchiai di olio di oliva extravergine;

g) 30 gr di burro;

h) mezzo bicchiere di aceto bianco;

i) un cucchiaio di zucchero;

j) un limone;

k) farina;

l) sale e pepe quanto basta.

Preparazione

La preparazione, come sopra riportato, è molto semplice. La prima cosa da fare è tagliare a dadi la zucca. Mettere la zucca in un tegame con l’olio e farla rosolare per 5 minuti mescolando di continuo. Unire un bicchiere di acqua e farla cuocere per circa 20 minuti a fuoco lento.

Dopo aver cotto la zucca, raccoglierla con un mestolo forato e riporla in una ciotola. In una terrina sciogliere lo zucchero con l’aceto utilizzando una frusta a mano. Bagnare la zucca con l’aceto, salare e pepare.

Mettere l’uvetta in ammollo in acqua tiepida per 15 minuti. Nel frattempo, lavare le mele, eliminare il torsolo e tagliare a dadi, le stesse dimensioni della zucca. Spruzzare i dadi di mele con il succo di limone, aggiungere le castagne lessate e insaporire con pepe e sale.

Dopo qualche minuto, infarinare i dadi di mela e farli rosolare nel burro per 5 minuti, aggiungere l’uvetta strizzata e i pinoli. Versare il composto nella ciotola della zucca, mescolate il tutto e servire caldo.