Il mese di novembre è il mese della zucca gialla come i colori dell’autunno. E si sposa bene con un’altra protagonista della cucina. Ma come cucinare la zucca con questo alimento e creare un piatto che nessuno si aspetta, facile e gustoso? È semplice, l’alimento segreto è la cipolla ripiena al sapore di zucca. Una ricetta completa e impegnativa, ideale per stupire gli ospiti. Ecco gli ingredienti e le preparazioni.

Ricetta della cipolle ripiene alla zucca

Come cucinare la zucca con questo alimento e creare un piatto che nessuno si aspetta. Ecco gli ingredienti per quattro persone:

a) 4 cipolle dorate;

b) 100 gr di gorgonzola;

c) 200 gr di zucca gialla;

d) 1 fettina di pane integrale o segale;

e) 50 gr di burro;

f) rosmarino;

g) pepe e sale.

Questa ricetta richiede 20 minuti di preparazione. Procediamo con la preparazione e farcitura.

Il piatto inaspettato, ideale per deliziare la famiglia e gli ospiti

Foderare una teglia con carta da forno e mettere le cipolle intere e cuocere in forno a 180 gradi per un’ora.

Sfornare le cipolle e farle raffreddare. Sbucciare le cipolle e tagliare la parta superiore e scavate il loro interno. Le cipolle dovranno sembrare 4 piccole scodelline.

Tritate la polpa della cipolla. Ridurre la zucca a dadini e farla rosolare in padella con l’aggiunta di rosmarino e il burro.

Eliminare il rosmarino, salare e pepare. Aggiungere al composto la polpa della cipolla.

Tritare le noci e il pane, schiacciare il gorgonzola con una forchetta. Riporre il tutto in una ciotola.

Aggiungere il composto di zucca e di cipolle, le noci e mescolare il tutto aggiungendo il pane tritato.

Il procedimento è quasi finito, riempire le ciotoline di cipolle con il composto e coprire con la parte superiore tagliata.

Disporre in una teglia precedentemente imburrata e cuocere in foro a 180 gradi per 10/15 minuti.

Il piatto deve essere servito caldo.