Un grande classico dal sapore di ricordi lontani. Più volte i buongustai di ProiezionidiBorsa hanno suggerito ricette e preparazioni veloci per delle mele cotte squisite e pronte in poco tempo. Questa sera, la Redazione segnala un’altra piccola chicca per realizzare un dessert semplice, buono e soprattutto gustosissimo. Un suggerimento della zia che sorprenderà nel risultato finale e farà contenti sia i grandi e i piccini. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 3-4 mele, possibilmente le Pink Lady;

b) 4 cucchiai di acqua;

c) 40 g di burro;

d) cannella q.b.;

e) zucchero di canna q.b.

Mele cotte ancora più gustose con questo piccolo trucco della zia. Procedimento

Ideali per servirle a fine pranzo, le mele cotte sono da sempre anche una merenda classica che molto spesso le nonne proponevano ai nipoti qualche anno fa.

Per realizzare delle mele cotte perfette e cotte in padella ecco tutti i passaggi. Innanzitutto, sarà necessario lavare, sbucciare le mele e poi eliminare torsolo centrale e anche tutti i semi. Successivamente, tagliare a fette le mele e metterle da parte. In una padella, far sciogliere il burro e dopo qualche minuto aggiungere le fette di mela. Mescolare facendo attenzione a non sfaldare i pezzi di frutta. Versare l’acqua a filo e coprire con il coperchio. Lasciar cuocere a fiamma bassa per circa 5 minuti. A questo punto, spolverare prima con la cannella e poi con lo zucchero di canna. Spegnere il fuoco e far amalgamare tutti gli ingredienti ancora per un paio di minuti. Una volta cotte, le mele possono essere servite da sole o accompagnate da uno yogurt alla vaniglia. In una manciata di passaggi ecco prendere vita le mele cotte più buone degli ultimi tempi.

