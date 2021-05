Quello che stiamo vivendo sui mercati è un momento molto complesso. L’ottimismo che ha alimentato le corse dei listini statunitensi, infatti, non sempre ha trovato radici nelle reali logiche di mercato. Ultimamente, poi, i titoli sopravvalutati a Wall Street e la presenza massiccia dei piani di stimolo, hanno alterato le dinamiche di investimento. Senza contare la miccia che, già da tempo, ha dato il via a tutto, ovvero quei tassi bassi che hanno reso gli investitori oggettivamente più aggressivi. A questo punto è lecito chiedersi se è meglio scappare dai mercati azionari adesso o su cosa investire in alternativa?

L’andamento dei prezzi

Al centro di tutto resta ancora quel tasso di inflazione USA che è stato visto salire ben oltre le previsioni assestandosi, stando alle ultime proiezioni, al 3,6%. Gli esperti di Amundi concordano sul fatto che nel prossimo futuro, un elemento decisivo per chi vuole investire sarà proprio l’andamento dei prezzi. Questo perché in un panorama con un’inflazione tra il 2% e il 3%, si registrano buone performance su voci come obbligazioni societarie, azioni quality, value e ciclici. Ad ogni modo, per evitare i contraccolpi di un’impennata, la strategia suggerita da Amundi resta sempre la diversificazione del portafoglio investimenti.

Attualmente la maggior parte delle previsioni che vedono una FED accomodante ancora per molto tempo.

Meglio scappare dai mercati azionari adesso o su cosa investire in alternativa?

Al momento la parola d’ordine è cautela ma il panico non sembra essersi impadronito dei mercati. La conferma arriva anche dagli analisti di JP Morgan. Stando alle loro considerazioni, infatti, le vendite registrate nelle ultime ore sarebbero da attribuire più che altro ad un mix di fattori. Prima di tutto, i timori sul possibile rialzo dell’inflazione. Oltre all’adozione di alcune strategie di alleggerimento sugli asset più esposti ad un possibile, seppur remoto, rialzo dei tassi. Ad ogni modo è difficile, secondo gli esperti, che in un orizzonte contraddistinto da misure di stimolo e allentamenti fiscali, si possano creare sacche di panico.