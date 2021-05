Guadagnare tantissimo con un terreno agricolo. Una fantastica idea per inventarsi un lavoro sicuro ed un ottimo reddito

Negli ultimi anni il numero di giovani che hanno deciso di avviare un’azienda agricola è sensibilmente cresciuto. Una scelta apparentemente in controtendenza ma che in realtà riflette un dato molto importante. L’Italia è attualmente al primo posto in Europa per numero di aziende agricole condotte da giovani sotto i 35 anni. Questi numeri tra l’altro, sono ulteriormente aumentati nell’ultimo periodo di pandemia. La scelta di avviare un’azienda agricola è in realtà un’ottima opportunità imprenditoriale che oltre a creare posti di lavoro potrebbe garantire un’entrata non indifferente.

L’acquisto di un terreno agricolo è un’operazione abbastanza economica. In Italia il prezzo medio per un ettaro (10.000 metri quadrati) è pari a circa 20.000 Euro. I più fortunati poi, avranno già un terreno di famiglia da poter utilizzare.

Ecco una fantastica idea per guadagnare tantissimo con un terreno agricolo

Un business che negli ultimi anni ha dato eccellenti risultati, grazie alla crescita costante della richiesta, è quello della coltivazione delle bacche di goji. Queste bacche hanno incredibili proprietà antiossidanti e per questo, negli anni hanno saputo guadagnare un’ottima fetta del mercato italiano.

Il terreno ideale per questa coltivazione deve essere soleggiato, mediamente sabbioso e ben drenato. Tuttavia questo tipo di pianta, grazie alla sua incredibile resistenza, si adatta facilmente anche ai climi più freddi. I semi vanno piantati preferibilmente ad inizio primavera. Nelle prime fasi di crescita sarà importante un’innaffiatura regolare ma con gli anni la manutenzione e le cure necessarie si ridurranno notevolmente.

Il raccolto fresco (non essiccato) ha un valore che oscilla dai 20 ai 50 Euro al Kg. Un’ottima motivazione per scegliere questa coltivazione, soprattutto considerando che un ettaro in media può produrre già 2.000 kg alla fine del primo anno. La resa inoltre cresce esponenzialmente nel tempo: al decimo anno un ettaro potrà produrre ben 18.000 kg di frutti. I numeri parlano chiaro: la coltivazione di bacche di goji potrebbe davvero essere l’idea giusta per guadagnare tantissimo con un terreno agricolo!