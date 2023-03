L’ex Ministro Luigi Di Maio ha una nuova fiamma: trentatreenne, modella e impegnata nella politica

Si torna a parlare della vita amorosa del chiacchierato ex ministro Luigi Di Maio. Lasciata alle spalle la relazione con Virginia Saba, Di Maio si fa vedere nuovamente in dolce compagnia. Lo scorso weekend infatti l’ex ministro è stato avvistato a Venezia in compagnia di una ragazza. Nei prossimi paragrafi scopriremo di chi stiamo parlando.

Come abbiamo accennato, Di Maio è stato intercettato lo scorso weekend a Venezia. L’ex Ministro degli Esteri non è riuscito a rientrare in Parlamento alle ultime elezioni politiche. Tuttavia ha saputo consolarsi scegliendo di trascorrere due giorni in dolce compagnia. Proprio durante un weekend all’insegna del romanticismo che Di Maio è stato beccato con la sua nuova compagna. Proprio nel corso di una trasmissione televisiva, Di Maio nel 2018 presentò l’attuale compagna.

L’ex ministro Di Maio ha una nuova fiamma, Alessia D’Alessandro. “Un’economista che lavora con la Cdu in Germania”, con queste parole Di Maio introdusse Alessia. In quell’anno candidata nei Cinque Stelle, da subito Alessia non passò inosservata. Questo perchè le dichiarazioni di Luigi Di Maio furono subito smentite. La Cdu poco tempo dopo chiarì sulla candidata: “Non è operativa dal punto di vista politico, non cura i contatti politici”. Sempre nell’anno della sua candidatura, fu la stessa Alessia a chiarire la situazione. Tramite un’intervista al New York Times, la D’Alessandro chiarì di non aver mai avuto contatti politici, né di aver mai conosciuto Angela Merkel.

Alessia D’Alessandro, questo è il nome della nuova compagna di Luigi Di Maio. Alessia ha 33 anni, è italo-tedesca, nata ad Agropoli ma residente a Berlino. La D’Alessandro parla ben cinque lingue. Si è formata alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Bionda, alta e occhi chiari, la ragazza ha saputo sfruttare la sua bellezza. Per pagarsi l’Università ha infatti lavorato per anni come modella. In seguito ha lavorato in un’azienda nel campo delle risorse umane. Ed ancora come consulente internazionale nel turismo. Alessia D’Alessandro è stata candidata con i Cinque Stelle alle elezioni politiche del 2018. Candidata nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno, non è stata eletta. Alessia ha infatti sfiorato l’ingresso in Parlamento ottenendo nonostante tutto 42mila voti.